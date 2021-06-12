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Alagöz: Oyuncularım her şeyi hak ediyorlar

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Alagöz: Oyuncularım her şeyi hak ediyorlar
Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Çetinkaya,Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda karşı karşıya gelmiş, nefesleri kesen maçı ikinci uzatma devresi sonunda 91-85’lik skorla kazanan Çetinkaya olmuştu.
Çok kritik bir galibiyete imza atan Çetinkaya, üst üste ikinci galibiyetini alırken, başarının mimarı koç Kadri Alagöz şu açıklamayı yaptı:
“İnanmak başarmanın yarısıdır. 12 dev yürekli adam vardır. Oyuncularım her şeyi hak ediyorlar. Elde edilen tüm başarı oyuncularımındır. Hepsinin ellerine sağlık diyorum.”
 
 
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