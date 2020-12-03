Alagöz: Ligde farklı bir takım izleteceğiz

Çetinkaya basketbol takımı koçu Kadri Alagöz, zaman ile her şeyin daha iyiye gideceği inancını ortaya koyarken, ligde daha farklı bir takım olacaklarını belirtti

Uzun yıllar sonra basketbola dönüş yapan Çetinkaya, Açılış Kupası’nda galibiyet alamamasına karşın gelişim gösteren bir takım oldu. Takımın koçluk görevinde bulunan Kadri Alagöz, zaman ile her şeyin daha iyiye gideceği inancını ortaya koyarken, ligde daha farklı bir takım olacaklarını belirtti.



“Basit top kayıpları ve yerleşim hataları en doğal sıkıntılarımız”

Alagöz, Çetinkaya’nın 29 yıl sonra resmi olarak parkeye indiğini, Açılış Kupası’nda yer alarak takımın kalıcı olacağını ancak çok yol kat etmeleri gerektiğini belirtti.

Yeni kurulan bir takım olarak hatalarının farkına varabilecekleri faydalı diye niteleyeceği maçlar oynadıklarını, genç ve geleceği olan bir takıma sahip olduklarını ifade eden Alagöz, özellikle basit top kayıpları ve yerleşim hatalarının en doğal sıkıntılar olarak göze çarptığını aktardı.



“En memnun olduğum ve en güvendiğim şey oyuncu arkadaşların arzu ve istekleridir”

Kadri Alagöz, “Çıktığımız ilk maç ile 5’inci maçtaki oyun ve mücadele arasında çok fark oluştu. En memnun olduğum ve en güvendiğim şey oyuncu arkadaşların arzu ve istekleridir. Adım adım iyi bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Ocak ayında başlayacak esas ligde herkes farklı bir Çetinkaya takımı izleyecek. Biz geri adım atmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



