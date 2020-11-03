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Alagöz: Hoşgeldin basketbol

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Alagöz: Hoşgeldin basketbol
Çetinkaya, Kadri Alagöz’ün koçluğunda 29 yıl sonra Basketbol Büyük Erkekler Liginde mücadeleye etmeye başladı.
Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupası ilk maçında Soyer Hacıganimler Spor’a mağlup olan Çetinkaya’nın koçu Kadri Alagöz açıklamalarda bulundu. Kadri Alagöz’ün açıklamaları şöyle:
“Çetinkaya Türk Spor Kulübü Basketbol takımı 29 yıl sonra resmi ilk maçına çıktı. Bize imkan sağlayan başkanımız Ceran Tunalı ve yönetim kurulumuza teşekkür ederiz. Tüm oyuncularımızın eline sağlık.
Maçımızda galip gelen Soyer Spor’u da tebrik ederim. Hakem arkadaşlarımızın da ellerine sağlık. Hoşgeldin basketbol.”
 
 
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