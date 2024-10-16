Akdeniz Spor Birliği Streetball Turnuvası yoğun katılımla yapıldı

Girne Belediyesi katkıları ve Adelante Construction sponsorluğunda bu yıl 6’ncı kez düzenlenen Akdeniz Spor Birliği Streetball Turnuvası, yoğun katılım ile tamamlandı

Girne Belediyesi katkıları ve Adelante Construction sponsorluğunda bu yıl 6’ncı kez düzenlenen Akdeniz Spor Birliği Streetball Turnuvası, yoğun katılım ile tamamlandı.

Girne Belediyesi Tenis Kortlarında 11-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen ve Akdeniz Spor Birliği’nin 20’nci yıl kutlamalarını da kapsayan turnuvaya 100 takım katılım gösterdi. Turnuva kapsamında ayrıca geçmişte ülke basketbolunda iz bırakan sporcularla beraber o yıllarda görev alan hakemlerin yönettiği maçlar yer aldı.

Turnuva’nın son günü olan 13 Ekim Pazar gecesi gerçekleştirilen ödül töreninde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Belediyesi Meclis Üyeleri Ali Tektan, Halil Oktunç, Mete Ünal Girgen, Akdeniz Spor Birliği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Deniz, Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Ratip ile Adelante Construction Direktörü Oğuz Alp Tan derece elde eden sporculara ödüllerini takdim etti. Ödül töreni sonunda ise Girne Belediyesi’ne katkılarından dolayı takdim edilen plaketi Girne Belediyesi Spor Koordinatörü Seran Kaşif aldı.

ÖDÜLLER

Turnuva kapsamında en centilmen oyuncuya Gülay Deniz Özel Ödülü, en değerli genç oyuncuya Salih Oral Özel Ödülü, en centilmen kadın oyuncuya da Hediye Berkin Özel Ödülü takdim edildi. U12 ve 14 kategorilerine hediye çeklerinin verildiği turnuvada U16 kategorisine 6 bin TL, U18 kategorisine 8 bin TL, U20 kategorisine 10 bin TL, büyükler kategorisine 10 bin TL ve masterler kategorisine de özel hediyeler dağıtıldı.

