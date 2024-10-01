Akdeniz Spor Birliği Streetball Turnuvası başlıyor..!

Bu yıl 6’ncı kez düzenlenecek olan Akdeniz Spor Birliği Streetball Turnuvası için hazırlıklar sürüyor.

Girne Belediyesi Tenis Kortları’nda 11-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan turnuva birliğin 20’nci yıl kutlamalarının yanı sıra geçmişte ülke basketbolunda iz bırakan sporcularla beraber o yıllarda görev alan hakemlerin yöneteceği maçlara da ev sahipliği yapacak.

Bu yıl Adelante Construction ana sponsorluğunda, Girne Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilecek turnuvaya 100’e yakın takımın katılması bekleniyor. Turnuva ile ilgili olarak yapılan açıklamada “Geçtiğimiz yıl yaptığımız organizasyonda 93 takım kıyasıya mücadele etmiş ve kazanan takımlar ödüllendirilmiştir. Streetball etkinliğimiz içerisinde birçok yiyecek ve içecek stantları, özel yarışmalar ve ödüller yer alacak ve kazana takımlar ödüllendirilecektir. Bu güzel organizasyonumuza özelde tüm basketbol camiası genelde ise tüm sporseverlerimiz davetlidir” ifadeleri kullanıldı.

Ödüller

6. Akdeniz Spor Birliği Steetball Turnuvası’nda ayrıca birçok özel ödül dağıtılacak. En değerli oyuncuya Gülay Deniz Özel Ödülü, en değerli genç oyuncuya Salih Oral Özel Ödülü, en centilmen oyuncuya da Hediye Berkin Özel Ödülü takdim edilecek. U12 ve 14 kategorilerine hediye çeklerinin verileceği turnuvada U16 kategorisine 6 bin TL, U18 kategorisine 8 bin TL, U20 kategorisine 10 bin TL, Büyükler kategorisine 10 bin TL ve masterler kategorisine de özel hediyeler verilecek.

