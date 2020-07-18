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Ahmet Sütcü ve ekibinden basketbola yeni projeler

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Ahmet Sütcü, ekibi ile birlikte gerçekleştirdiği sunumla projelerini paylaştı. Projeler içinde Ligler genelinde istatistik ağını güçlendirmek, Kurumlar Arası Basketbol Ligi’ni oluşturmak adına yatırımcıları teşvik etmek, Sosyal Sorumluluk projelerinde yer almak, Web Sitesi’ni kurumsal hale dönüştürmek ve 3x3 Ligine yatırım odaklı proje hazırlama hedeflerine yer verildi

Ahmet Sütcü ve ekibinden basketbola yeni projeler
18 Temmuz 2020 Cumartesi 17:18

Basketbol Federasyonun 25 Temmuz tarihinde düzenleyeceği seçim öncesinde başkan adaylarından Ahmet Sütcü, ekibi ile birlikte bir sunum toplantısı gerçekleştirdi.

Basketbol antrenörleri, kulüp temsilcileri ve spor yazarlarının katıldığı toplantıya 2020/23 döneminde göreve aday olan ekibin tanıtılması ile başlanırken, ekipte yer alacak isimlerin görevleri ve kısa özgeçmişleri anlatıldı.

Görev Listesi şöyle;

Ahmet SÜTCÜ (Başkan)

Alişan ŞENOL (Asbaşkan)

Yrd. Doç. Dr. İbrahim BAY - Üye (Süper Lig Direktörü)

Aysel TÜRKEL- Üye (Kadınlar Ligi Direktörü)

Tonguç KOTAK - Üye (Gelişim Ligleri Direktörü)

Deniz KALIBCIOĞLU - Üye (Dış ilişkiler-Medya)

Arkan ARŞEHİT - Üye (Eğitim İşleri Direktörü)

Cafer MUHTAROĞLU - (Eğitim Kurulu Başkanı)

Ahmet KARAOĞLAN - (Akademilerden Sorumlu Eğitim Kurulu Üyesi)

Gökhan GAZİOĞLU - Üye

Doç. Dr. Nazım BURGUL - Üye

Yrd. Doç. Dr. Osman EMİROĞLU - Üye

Akabinde ekibin oluşturduğu ve üzerinde çalıştıkları projeler hakkında bilgiler verildi. Bu bağlamda uygulanması planlanan projeler üzerinde oluşturulan hedefler ve bu doğrultuda elde edecek kazanımlar sistematik bir şekilde davetlilere sunuldu.

Projeler içinde Ligler genelinde istatistik ağını güçlendirmek, Kurumlar Arası Basketbol Ligi’ni oluşturmak adına yatırımcıları teşvik etmek, Sosyal Sorumluluk projelerinde yer almak, Web Sitesi’ni kurumsal hale dönüştürmek ve 3x3 Ligine yatırım odaklı proje hazırlama hedeflerine yer verildi.

Akademi ve Basketbol Okulları adına festival projesi, Sosyal Medya platformları ile ilgili projeler, basketbol tarihi ve basketbol müzesi adına yapılacak olan projeler ve Hakem Yetiştirme projesi de ekibin çalışmaları arasında yer aldı.

Gelişim Liglerine Özel Antrenör Programı, Uzun Vadeli Sporcu Gelişimi Programı ve pandemi sürecinde oluşan hayat değişikliklerini göz önüne alarak oluşturulan Uzaktan Eğitim Sistemi Projesi dikkat çeken projeler arasındaydı.

Medya sorumlusu Deniz Kalıbcıoğlu tarafından yapılan sunumun sona ermesinin ardından soru cevap kısmında basın mensuplarının ve kulüp temsilcilerinin sorularına Başkan adayı Ahmet Sütcü ve Yönetim Kurulu üyeleri içtenlikle cevap verdi.

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