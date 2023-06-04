Açılış maçında Marmara farkı

Basketbol Büyük Kadınlar Ligi’nde İskele Spor Salonu’nda oynanan açılış maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Marmara Spor Kulübü arasındaki mücadelede 89-22’lik skor ile kazanan Marmara oldu

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Kadınlar Ligi, açılış maçı ile start aldı. İskele Spor Salonu’nda oynanan açılış maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Marmara Spor Kulübü karşılaştı. Mücadelenin sonunda 89-22’lik skor ile kazanan Marmara olurken, lige iyi bir giriş yapmış oldu.

Marmara ilk periyodu 22-4, devreyi ise 41-13 önde tamamladı. İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdüren Lefkoşa ekibi mücadeleden 89-22 galip ayrılan taraf oldu.

Lefkoşa ekibinde Wuyani Moses 19 sayı 18 ribaunt ile maçı tamamlarken, Sude Kadıoğlu 18, Yağmur Bozoğlan 12 ve Şifa Selçuklu 11 sayı üretti. Havva Arabacıoğlu da maçı 8 sayı 20 ribauntla tamamladı. G.Birliği’nin en skorer oyuncusu ise 13 sayı atan Arzum Aslanyürek oldu.



