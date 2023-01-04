Açılış Kupası’nda Marmara’nın gecesi

Basketbol Açılış Kupası’nda dün akşam Marmara Spor Kulübü ile Girne Amerikan Üniversitesi karşı karşıya gelirken, kazanan başkent ekibi Marmara Spor Kulübü oldu

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından PROLİG sezonu öncesinde organize edilen Açılış Kupası’nda dün akşam Marmara Spor Kulübü ile Girne Amerikan Üniversitesi karşı karşıya geldi.

İlk maçlarını kaybeden iki takımın mücadelesi keyif verirken, son periyottaki etkili oyunu ile maçı kazanan Lefkoşa ekibi oldu.

SON ÇEYREĞE EŞİTLİK İLE GİRİLDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında daha iyi bir oyun ortaya koyan Marmara, soyunma odasına da 38-31 üstün girdi. GAÜ ikinci yarının ilk çeyreğinde performansını arttırdı ve rakibini yakaladı. Son çeyreğe 53-53’lük eşitlikle girilirken, yıldız isimlerinin oyuna ağırlıklarını koyması ile skor avantajını yeniden yakalayan Marmara, rakibini 72-63 mağlup ederek ikinci maçında galibiyetle tanıştı.

KUTRUZA’DAN 21 SAYILIK PERFORMANS

Marmara’da deneyimli oyuncu Halil Kutruza attığı 21 sayı ile öne çıkarken, Mustafa Rıfkı 15 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistle ‘trible-double’ yapmayı kıl payı kaçırdı. Moore’un 15 sayı 10 ribauntluk katkısı da Marmara’nın galibiyetinde önemli rol oynadı.

GAÜ’nün en etkili ismi 15 sayı 11 ribaunt ile maçı tamamlayan Alperen Güner oldu. Girne ekibinde Fuat Çağdal 14, Hamit Çeliktaşlılar 13 sayı üretti.

