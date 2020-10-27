Açılış Kupasında kura çekimi yapıldı

KKTC Basketbol Federasyonu, basketbola geri dönüş için Sağlık Bakanlığı ve Spor Dairesi ile protokol imzaladı. Böylece yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sonrasında önlemler alınarak 2020 – 2021 sezonu31 Ekim’de oynanması planlanan Açılış Kupası ile başlayacak.
Açılış Kupası’nın kura çekimi bugün federasyon binası önünde yapıldı. Covid-19 salgını nedeniyle geride bırakılan sezonun yarım kalması da göz önünde bulundurularak 8 aydır müsabaka yapamayan takımların uzun lig maratonuna girmeden önce hazırlıklarını yapmaları ve eksikliklerini gidermeleri amaçlanan Açılış Kupası tek devreli lig usulüne göre düzenlenecek. Müsabakalar sonunda ilk dört sırayı alacak olan takımlar 1-4, 2-3 şeklinde 4’lü final oynayacak.
Kupada eşleşmeler kura çekimi sonucuna göre belli oldu.Eşleşmeler şöyle oldu:
1.HAFTA
Çetinkaya-Soyer Hacıganimler
KOOP-GAÜ
YDÜ-DAÜ
2.HAFTA
Soyer Hacıganimler-DAÜ
GAÜ-YDÜ
Çetinkaya-KOOP
3.HAFTA
KOOP-Soyer Hacıganimler
YDÜ-Çetinkaya
DAÜ-GAÜ
4.HAFTA
Soyer Hacıganimler-GAÜ
Çetinkaya-DAÜ
KOOP-YDÜ
5.HAFTA
YDÜ-Soyer Hacıganimler
DAÜ-KOOP
GAÜ-Çetinkaya
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