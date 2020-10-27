Açılış Kupasında kura çekimi yapıldı

Basketbolda sezon Açılış Kupası ile başlayacak. Tek devreli lig usulüne göre düzenlenecek olan Açılış Kupası’nın kura çekimi yapıldı

KKTC Basketbol Federasyonu, basketbola geri dönüş için Sağlık Bakanlığı ve Spor Dairesi ile protokol imzaladı. Böylece yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sonrasında önlemler alınarak 2020 – 2021 sezonu31 Ekim’de oynanması planlanan Açılış Kupası ile başlayacak.

Açılış Kupası’nın kura çekimi bugün federasyon binası önünde yapıldı. Covid-19 salgını nedeniyle geride bırakılan sezonun yarım kalması da göz önünde bulundurularak 8 aydır müsabaka yapamayan takımların uzun lig maratonuna girmeden önce hazırlıklarını yapmaları ve eksikliklerini gidermeleri amaçlanan Açılış Kupası tek devreli lig usulüne göre düzenlenecek. Müsabakalar sonunda ilk dört sırayı alacak olan takımlar 1-4, 2-3 şeklinde 4’lü final oynayacak.

Kupada eşleşmeler kura çekimi sonucuna göre belli oldu.Eşleşmeler şöyle oldu:

1.HAFTA

Çetinkaya-Soyer Hacıganimler

KOOP-GAÜ

YDÜ-DAÜ

2.HAFTA

Soyer Hacıganimler-DAÜ

GAÜ-YDÜ

Çetinkaya-KOOP

3.HAFTA

KOOP-Soyer Hacıganimler

YDÜ-Çetinkaya

DAÜ-GAÜ

4.HAFTA

Soyer Hacıganimler-GAÜ

Çetinkaya-DAÜ

KOOP-YDÜ

5.HAFTA

YDÜ-Soyer Hacıganimler

DAÜ-KOOP

GAÜ-Çetinkaya

