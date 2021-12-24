Büyük Erkekler Ligi’ne hazırlık niteliği taşıyan ve geçtiğimiz sezon Koopspor’un şampiyonluğuyla tamamlanan Açılış Kupası 4 takımın katılımıyla başlıyor

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Büyük Erkekler Ligi’ne hazırlık niteliği taşıyan Açılış Kupası başlıyor.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve pandemi şartlarına rağmen gerek alınan önlemler, gerekse basketbol severlerin müsabakalara ilgisi açısından takdir toplayan organizasyonun ikincisi 25 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak Çetinkaya ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) maçı ile başlayacak. Kupanın ilk haftası 27 Aralık Pazartesi günü aynı salonda saat 19.00’da oynanacak olan Koopspor – Soyer karşılaşmasıyla tamamlanacak.

5-6 Ocak 2022 tarihinde ikinci, 10 ile 13 Ocak 2022 tarihlerinde üçüncü hafta karşılaşmalarının ardından kupada Final Four, 17 ve 20 Ocak 2022 tarihlerinde oynandıktan sonra 24 Ocak 2022 tarihindeki final karşılaşması ile organizasyon tamamlanacak. İlk hafta programı şöyle:

2021-22 Açılış Kupası

1. Hafta

25 Aralık 2021: Çetinkaya-GAÜ (18.00)

27 Aralık 2021: Koop-Soyer (19.00)



