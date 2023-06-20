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4. Polis Basketbol Turnuvası bugün başladı

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4. Polis Basketbol Turnuvası bugün başladı
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Polis Örgütü’nün kuruluşunun 59’uncu yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında üçüncüsü düzenlenen Müdürlükler Arası 4. Polis Basketbol Turnuvası bugün Atatürk Spor Salonu’nda başladı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, toplam 7 takımın yer aldığı turnuvada, açılış seremonisi ardından grup maçları oynandı.
Üç gün sürecek turnuvada yarın grup maçlarına devam edilecek ve cuma günü ise final maçı ile turnuva tamamlanacak.
 
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