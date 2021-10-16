3X3 Lefkoşa’da final zamanı

Lefkoşa Türk Belediyesi ev sahipliğinde ve KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen 3X3 Basketbol Turnuvası 16 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan final maçları ile tamamlanacak. İlki Girne’de yapılan, ikincisi Çarşamba günü Merkez Lefkoşa’da başlayan turnuvaya çok sayıda basketbol sever ilgi gösterirken, FIBA onaylı özel zeminde oynanan karşılaşmalar büyük çekişmeye sahne oluyor. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da turnuvada Soyer Spor adına forma giyen isimler arasında yer alıyor. Elektronik skorboard, canlı yayın gibi teknolojik desteğin yanında sağlık kurallarının üst düzeyde tutulduğu 3X3 Lefkoşa organizasyonu, 16 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan final karşılaşmaları ile sona erecek.