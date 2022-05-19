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3×3 basketbolda şampiyon RDÜ ve DAÜ

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3×3 basketbolda şampiyon RDÜ ve DAÜ

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) ile KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen 3×3 Şampiyonası’nda müsabakalar tamamlandı. Merkez Lefkoşa’da düzenlenen organizasyonda erkeklerde Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) şampiyon olurken, kadınlarda da Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımı şampiyon oldu. Kalabalık bir seyirci kitlesi tarafından takip edilen ve büyük ilgi gören karşılaşmalarda erkeklerde ikincilik Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) takımının olurken, üçüncü ise Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) oldu. Kadınlarda ise ikincilik GAÜ takımına giderken, üçüncülük Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) takımının oldu.

Karşılaşmaların sonunda başarılı olan takım ve sporculara ödüllerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, KKÜSF Başkanı Hüseyin Aşkın Kınacı ve Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit takdim etti.

ERKEKLER YARI FİNAL SONUÇLARI

GAÜ-YDÜ: 12-10

RDÜ-DAÜ: 18-8

ERKEKLER ÜÇÜNCÜLÜK SONUCU

YDÜ-DAÜ: 14-11

ERKEKLER FİNAL SONUCU

RDÜ-GAÜ: 19-12

KADINLAR FİNAL SONUCU

DAÜ-GAÜ: 21-7

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