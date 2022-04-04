1695 sayı çöpe gidebilir!

NBA'de tarihin en çekişmeli sayı krallığı mücadelesi yaşanıyor. 30.27 sayı ortalaması ile listenin ilk sırasında yer alan LeBron James, kalan 4 maçın en az 2'sinde forma giyemezse bu alandaki istatistiği, "krallık yarışı"nda sayılmayacak

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) tarihin en çekişmeli sayı krallığına sahne oluyor.

Los Angeles Lakers’tan LeBron James, maç başına 30.27 sayı ortalaması ile sayı krallığı listesinde birinci sırada. Pazar günü Clevland Cavaliars potasına 44 sayı bırakan Joel Ebiid ise 30.20 sayı ortalamasına ulaşarak ikinci sıraya yükseldi. Milwaukee Bucks’ın evinde Dallas Mavericks’e 118-112 yenildiği maçta 28 sayıda kalan Giannis Antetoukonmpo ise sayı ortalamasını 30.08’e gerileterek üçüncü sıraya düştü.

Birinci olan LeBron James ile üçüncü sıradaki Antetokounmpo arasında sadece 0.19 sayı farkı bulunuyor. Üç oyuncunun bu kadar yakın bir sayı kralığı mücadelesinde olması en son 1985-1986 sezonunda yaşanmıştı. Birinci ile üçüncü arasındaki sayı farkı sezon sonunda 0.53 sayıyı geçmezse James-Antetokounmpo-Embiid üçlüsü tarihe geçecek.

LeBron James yarış dışı kalabilir

Ancak bütün bu durum son 4 maçta değişebilir. LeBron James’in maç başına 30.27 olan sayı ortalaması kalan 4 maçın en az ikisinde forma giyemezse istatistiklere katılmayacak. Böylece toplam 1695 sayı kaydeden James, yarış dışında kalacak.

NBA’de sayı krallığı yarışında 82 maçlık normal sezonda en az 58 maçta parkeye çıkmış olma kuralı aranıyor. Bu yıl bir çok kere sakatlığı dolayısı ile maç kaçıran LeBron, bugüne kadar toplam 56 maçta forma giydi. Kral James, iki maçlık aranın ardından en son Cuma günü New Orleans Pelicans maçında parkeye çıktı ve 38 sayı ile oynadı. Ancak sakatlığı nükseden LeBron, Pazar günü oynanan Denver Nuggets maçında yine takımını yalnız bıraktı.

Los Angeles Lakers’ın normal sezonda 4 maçı daha kaldı. Eğer LeBron James bu 4 maçın en az ikisinde forma giyemez ise NBA kuralları gereği 58 maç kriterini karşılayamayacağı için sayı krallığı istatistiği dışında kalacak. Sakatlıkla mücadele eden James’in başa baş geçen sayı krallığı yarışında forma giymekten öte liderliğini korumak için 30’un üzerinde sayı da atmak zorunda...



