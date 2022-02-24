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12 Dev Adam, Yunanistan ile 66. randevuda

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FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Yunanistan ile 66. kez karşı karşıya gelecek

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12 Dev Adam, Yunanistan ile 66. randevuda
Tarihinde Yunanistan ile ilk maçını 24 Haziran 1936 tarihinde oynayan ay-yıldızlılar, İstanbul'daki ikili temas mücadelesini 49-12 kazandı.
Yunanistan'la son olarak geçen yıl temmuz ayında Kanada'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde karşılaşan milli takım, rakibine 81-63'lük skorla mağlup oldu.
İki takım arasında daha önce oynanan 65 maçın 26'sında Türkiye salondan galibiyetle ayrıldı.
Ay-yıldızlı ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yarın deplasmanda Yunanistan'a konuk olacak.
Başkent Atina'daki AnoLiossia Olimpik Spor Salonu'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak mücadele, NTV'den naklen yayımlanacak.
 
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