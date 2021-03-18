Yollarda bakım şart

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı vatandaşımız geçen yıl 31 Mart 3 Mayıs arasında yollarımızla ilgili sosyal medyadan tam beş tane yazı yazdığını ancak hiçbir şey değişmediğini dile getirerek konuyla ilgili yeni fotoğraf atarak sitemlerini bizlerle paylaştı.



Hükümet değiştiğini, Ulaştırma bakanının gittiğini, başka partinin başka bakanı geldiğini, onun da gittiğini belirten vatandaşımız “Daha sonra yenisi geldi yine bir şey değişmedi.... Değişmeycek gibi de...” dedi.

Kendisinin anladığının iş yapmanın, yanlışı görebilmenin ve müdahale edip düzeltmenin ne makamla ne de siyasetle alakalı olduğunu belirten vatandaşımız, bunun sadece işin başında duranın kişiliği, iş becerisi ile alakalı olduğunu vurguladı.

Bize gönderdiği fotoğrafla sitemlerini sürdüren vatandaşımız “Nasıl göremiyorlar, bu yolu her gün günde en az iki kez kullanan Eski Bayındırlık ve Ulaştırma bakanı var ki şimdi Başbakan, ve Şimdiki Bakan...” diyerek yollarımızın bazı yerlerinin aşıklar yolu gibi, bazı yerlerin adeta orman olduğunu kaydetti.

Ağaçların artık trafik levhalarını kapattığına dikkat çeken vatandaşımız “Kamera işareti var kaç kilometrede geçilmesi gerektiğini göremiyorsun, ota gömülmüş. Hele bir levha var Öküz çıkabilir diyor, ancak görmek mümkün değildir..” diyerek sözlerini tamamladı.

