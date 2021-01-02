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"UBP-DP-YDP hükümeti, adaletten uzaksınız"

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Yılbaşı gecesi bazı casinolarda yapılan kutlama görüntüleri nedeniyle hükümeti eleştiren KTOEÖS, "UBP-DP-YDP, Sermaye ve Mafya Patronlarının Hükümeti mi ?" diye sorguladı

"UBP-DP-YDP hükümeti, adaletten uzaksınız"
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yılbaşı gecesi bazı casinolarda yapılan kutlama görüntüleri nedeniyle hükümeti eleştirdi.
KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylam yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, “okullarda vakalar artarken eğitime ara verme kararını bir türlü alamadığını, sağlık üst komitesini yok sayarak kararlar ürettiğini” savunarak, bunun yapılan bir plan olduğunu ve yılbaşı gecesi casino görüntüleriyle ortaya çıktığını ileri sürdü.
Eylem, “Bu planı hayata geçiremeyen ve sivil toplum örgütleri ve halkın baskısı sonucunda aldığı kararlarla esnafı, küçük ve orta düzey işletmeleri iflasa sürükleyen, işçileri, çalışanları açlığa mahkum eden, halkı evlere kapatan, sözde 10 kişiden fazla kişinin biraraya gelmesi yasağı koyan UBP-DP-YDP hükümeti casino ve mafya patronlarının otellerindeki yılbaşı kutlamalarını bu kararların dışında tutmuştur” dedi.
“UBP-DP-YDP hükümeti, adaletten uzaksınız, talimatlarla ülke yönettiğinizi sanıyorsunuz, samimiyetten uzak, tutarsız, anti demokratik kararlarınız ülkemize, insanımıza zarar vermektedir.” ifadesini kullanan Eylem, hükümeti istifaya çağırdı.
 
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