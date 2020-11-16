banner480
banner69
101 0
CENGO Turnuvasında şampiyon Cengo’nun arkadaşları
CENGO Turnuvasında şampiyon Cengo’nun arkadaşları
26 0
 
Cumhuriyet Rallisi’nde zafer Bilgimer’in
Cumhuriyet Rallisi’nde zafer Bilgimer’in
22 0
Ferrari SF90 Stradale 1000 beygir gücünde
Ferrari SF90 Stradale 1000 beygir gücünde
23 0
A-101 konseptine iş çevreleri tepkili
A-101 konseptine iş çevreleri tepkili
27 0
34 0
YDÜ rahat kazandı: 67-38
YDÜ rahat kazandı: 67-38
17 0
banner529

"Tatar ya yanlış bilgilendiriliyor, ya da gerçeklerden haberi yok"

banner476

KTMMOB başkanı Aysal, Tatar’ın dün yaptığı bir konuşmada pandemi hastanesinin proje aşamasıyla ilgili olarak “Mimar ve mühendislere tüm yetkililere bunun projesini çiziniz ihalesine çıkınız dememize rağmen bir türlü proje çıkmadı ve ihale aşamasına gelinmedi” ifadesini kullandığını anımsattı ve bu konuda ya Tatar’ın yanlış bilgilendirildiğini yada gerçeklerden haberinin olmadığını söyledi

"Tatar ya yanlış bilgilendiriliyor, ya da gerçeklerden haberi yok"

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(KTMMOB) başkanı Seran Aysal, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın pandemi hastanesinin projesi hakkında söylediklerinin gerçekleri yansıtmadığını savundu.

Aysal, Tatar’ın dün yaptığı bir konuşmada pandemi hastanesinin proje aşamasıyla ilgili olarak “Mimar ve mühendislere tüm yetkililere bunun projesini çiziniz ihalesine çıkınız dememize rağmen bir türlü proje çıkmadı ve ihale aşamasına gelinmedi” ifadesini kullandığını anımsattı ve bu konuda ya Tatar’ın yanlış bilgilendirildiğini yada gerçeklerden haberinin olmadığını söyledi.

Konu ile ilgili KTMMOB’nin iki kez açıklama yaptığını ve kendi resmi yayın organından yayınlandığını belirten Aysal, “KTMMOB, ülkemizde her konuya çözüm getirecek sonuçlandıracak, projelendirecek ve yönetecek bilgi birikimine sahip yeterli insan kaynağımızın devlet kadrolarında, üniversitelerimizde ve özel sektörde fazlasıyla olduğunu, icraatların ülkemizde yapılamaz noktasında gelinmesinde en önemli sorunun kendi insanına güvenmeyen, insan kaynağının farkında olmayan ve hedefe yönlendiremeyen idarecilerde olduğunu değerlendirmektedir” dedi.

Aysal, “KKTC Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratan, liderlikten uzaklaştıran bu ve benzeri açıklamaların tekrar edilmemesi” temennisinde bulundu.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.