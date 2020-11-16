"Tatar ya yanlış bilgilendiriliyor, ya da gerçeklerden haberi yok"

KTMMOB başkanı Aysal, Tatar’ın dün yaptığı bir konuşmada pandemi hastanesinin proje aşamasıyla ilgili olarak “Mimar ve mühendislere tüm yetkililere bunun projesini çiziniz ihalesine çıkınız dememize rağmen bir türlü proje çıkmadı ve ihale aşamasına gelinmedi” ifadesini kullandığını anımsattı ve bu konuda ya Tatar’ın yanlış bilgilendirildiğini yada gerçeklerden haberinin olmadığını söyledi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(KTMMOB) başkanı Seran Aysal, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın pandemi hastanesinin projesi hakkında söylediklerinin gerçekleri yansıtmadığını savundu.

Aysal, Tatar’ın dün yaptığı bir konuşmada pandemi hastanesinin proje aşamasıyla ilgili olarak “Mimar ve mühendislere tüm yetkililere bunun projesini çiziniz ihalesine çıkınız dememize rağmen bir türlü proje çıkmadı ve ihale aşamasına gelinmedi” ifadesini kullandığını anımsattı ve bu konuda ya Tatar’ın yanlış bilgilendirildiğini yada gerçeklerden haberinin olmadığını söyledi.

Konu ile ilgili KTMMOB’nin iki kez açıklama yaptığını ve kendi resmi yayın organından yayınlandığını belirten Aysal, “KTMMOB, ülkemizde her konuya çözüm getirecek sonuçlandıracak, projelendirecek ve yönetecek bilgi birikimine sahip yeterli insan kaynağımızın devlet kadrolarında, üniversitelerimizde ve özel sektörde fazlasıyla olduğunu, icraatların ülkemizde yapılamaz noktasında gelinmesinde en önemli sorunun kendi insanına güvenmeyen, insan kaynağının farkında olmayan ve hedefe yönlendiremeyen idarecilerde olduğunu değerlendirmektedir” dedi.

Aysal, “KKTC Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratan, liderlikten uzaklaştıran bu ve benzeri açıklamaların tekrar edilmemesi” temennisinde bulundu.