"Seçim uğruna toplum sağlığı bile bile riske atılıyor"

KTAMS, “Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ertesi günü, pandemi ile ilgili tedbirlerin gevşetilerek toplum sağlığının bile bile riske atılmasının; perde arkasındaki bazı oyunları gün yüzüne çıkardığını” söyledi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, B grubu ülkelerden en fazla 3 gün kalmak şartıyla, karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapılabilmesi yönünde alınan kararın Ulusal Birlik Partisi’nin “en büyük marifeti” olan seçim vaatlerinden birinin yerine getirilmesi olduğunu ileri sürerek, “Anlaşılan odur ki bu karar cumhurbaşkanlığı seçiminde UBP’nin adayına vermiş olduğu destek karşılığı casino patronlarına ödenen bir diyettir” dedi.

Bengihan, Covid-19 vakalarında gözle görülür bir artış yaşandığı, bazı devlet kurumlarında yoğun vaka artışı nedeniyle hizmetlere ara verildiği ve tüm sağlık otoritelerinin sonbahar aylarına girilen bu günlerde vakaların daha da artacağı yönünde uyarıları olduğuna işaret ederek “buna rağmen toplum sağlığının seçimlere meze yapılması asla kabul edilemez” ifadesini kullandı.

