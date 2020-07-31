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“Sağlık altyapısı konusunda sürecin başından beri uyarılarda bulunduk”

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“Sağlık altyapısı konusunda sürecin başından beri uyarılarda bulunduk”
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, bugünkü sistemin yetersizliğinden sorumlu olanın, yıllardır yapısal reformları engelleyen zihniyet olduğunu kaydetti ve ülkeyi yönetenlerin, kısır tartışmaları bir kenara bırakarak, alınması gereken kararları alması ve gerekli adımları bir an önce ülkenin geleceğini düşünerek atması gerektiğini belirtti.
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birliğin ülkedeki sorunların aşılması konusunda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu da vurgulandı.
Uçuşların başlaması ve kara sınır kapılarının açılması ile birlikte, sağlık alanında bir risk oluşacağını herkesin gördüğünü, bunun için de sağlık alt yapısının düzeltilmesi gerektiği ve bir pandemi hastanesinin şart olduğu konusunda toplumsal bir mutabakat içinde hareket edildiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:
“Sürecin başından itibaren dünyayla aynı anda açılımı savunduk ancak bu arada sağlık alt yapımızın hazır hale getirilmesi gerektiği konusunda sürekli uyarılarda bulunduk.  Sağlık alt yapısı güçlenmeyecekse, ekonominin de dibe vuracağını anlattık.”
Ülkede vaka sayısı arttıkça, bir grubun  suçlu aramaya başladığı savunulan açıklamada, “Adına ‘sermaye’ dediklerinden, bunların yarattığı istihdam, ödediği vergi göz ardı edilerek, bir düşman yaratılmaya çalışılan bir döneme girildi” ifadeleri kullanıldı.
Gelinen aşamada sağlık çalışanlarının isyanının söz konusu olduğu  hatırlatılan  ve bu isyanın  görmezden gelinemeyeceği belirtilen açıklamada, “Hepimiz biliyoruz ki, sağlık alt yapımızı güçlendirmeden, vakalara düzgün bir hastane, sağlık çalışanlarına alt yapısı güçlü bir pandemi hastanesi ve çalışma koşulları yaratmadan sağlıkta başarılı olamayız. Sağlıkta başarı sağlanmadıkça, ülkenin dışa açılması ve ekonomik alanda işlerin normalleşmesi de sağlanamaz. Ülke her açıdan zora girer” denildi. 
Otelciler Birliği açıklamasında, tüm halkın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı da kutlandı.
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