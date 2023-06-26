PGM Bayram için bütün tedbirler alındı.

HUZUR VE GÜVENLİĞİMİZ İÇİN BAYRAM TATİLİ SÜRESİNCE DE 24 SAAT

KESİNTİSİZ OLARAK HALKIMIZIN HİZMETİNDE OLACAĞIZ…

Değerli Halkımız,

Hayatımızda vazgeçilmez bir önemi olan dini bayramlar; toplumsal birlik ve

beraberliğimizin güçlendiği, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği ve umutların canlandığı

müstesna günlerden biridir. Hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının toplumun tüm kesimlerinde

oluşması, sorunların çözümünde de etkili olacağını unutmamalıyız.

Halkımızın Kurban Bayramını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için, Polis

Genel Müdürlüğü olarak görev ve sorumluluklarımızın gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini

almış bulunmaktayız.

Şikayetlerinizi ve yardım taleplerinizi değerlendirmek üzere, her zaman olduğu gibi

bayram tatili süresince de “155 POLİS İMDAT, 199 İTFAİYE, 156 NARKOTİK” ve diğer

telefon hatlarımız ile kesintisiz olarak 24 saat halkımızın hizmetinde olacağız.

Bayram tatili süresince yoğunlaşacak olan trafikte kendinizin, sevdiklerinizin ve

başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için;

Alkollü olduğunuz sürece araç kullanmayınız, gerekirse taksi hizmeti alınız.

Hayatımızın hiçbir zamanında elimizden bırakmadığımız ancak, sürüş esnasında dikkati

dağıtarak trafik kazasına sebep olan cep telefonları ile ilgili bağlantımızı araç kullanırken

tamamen kesmeliyiz.

Emniyet kemerinin hayat kurtardığını unutmayınız.

Emniyet Kemeri Yasası’nda Belirtildiği Gibi;

(1)Çocuk araç koltuğu bulunmayan motorlu araçlarda, 3 yaşından küçük çocukların

taşınması yasaktır.

(2)Boyları 150 cm’den kısa olan çocukların, motorlu araçların ön koltuğuna oturması

yasaktır.

(3)Boyları 135-150cm arasında olan çocukların, motorlu araçların arka koltuğunda

oturup emniyet kemeri takması ve boyları 135 cm’den kısa olan çocukların ise arka

koltuğa monte edilecek çocuk araç koltuğunda emniyet kemeri takması zorunludur.

(4)Motorlu araçlar içerisinde seyahat etmekte olan herkesin mutlaka emniyet kemeri

takmasını sağlayınız.

Süratli araç kullanmayınız. Trafikte önceliğiniz; “Sürat yapmak değil, gideceğiniz yere

sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak” olsun.

Motosiklet tipi (motorlu üç tekerlerkli, motobisiklet ve ATV dahil) araçları kullanan

sürücüler ve yolcuların, can güvenliklerini sağlamak amacıyla “Koruyucu Kask”

takmak zorunda olduklarını hatırlatırız.

Tüm halkımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutlar sağlıklı, huzurlu ve kazasız

bir bayram geçirmenizi temenni ederiz.

POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ