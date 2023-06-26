PGM Bayram için bütün tedbirler alındı.

HUZUR VE GÜVENLİĞİMİZ İÇİN BAYRAM TATİLİ SÜRESİNCE DE 24 SAAT
KESİNTİSİZ OLARAK HALKIMIZIN HİZMETİNDE OLACAĞIZ…
Değerli Halkımız,
Hayatımızda vazgeçilmez bir önemi olan dini bayramlar; toplumsal birlik ve
beraberliğimizin güçlendiği, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği ve umutların canlandığı
müstesna günlerden biridir. Hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının toplumun tüm kesimlerinde
oluşması, sorunların çözümünde de etkili olacağını unutmamalıyız.
Halkımızın Kurban Bayramını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi için, Polis
Genel Müdürlüğü olarak görev ve sorumluluklarımızın gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini
almış bulunmaktayız.
Şikayetlerinizi ve yardım taleplerinizi değerlendirmek üzere, her zaman olduğu gibi
bayram tatili süresince de “155 POLİS İMDAT, 199 İTFAİYE, 156 NARKOTİK” ve diğer
telefon hatlarımız ile kesintisiz olarak 24 saat halkımızın hizmetinde olacağız.
Bayram tatili süresince yoğunlaşacak olan trafikte kendinizin, sevdiklerinizin ve
başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için;
Alkollü olduğunuz sürece araç kullanmayınız, gerekirse taksi hizmeti alınız.
Hayatımızın hiçbir zamanında elimizden bırakmadığımız ancak, sürüş esnasında dikkati
dağıtarak trafik kazasına sebep olan cep telefonları ile ilgili bağlantımızı araç kullanırken
tamamen kesmeliyiz.
Emniyet kemerinin hayat kurtardığını unutmayınız.
Emniyet Kemeri Yasası’nda Belirtildiği Gibi;
(1)Çocuk araç koltuğu bulunmayan motorlu araçlarda, 3 yaşından küçük çocukların
taşınması yasaktır.
(2)Boyları 150 cm’den kısa olan çocukların, motorlu araçların ön koltuğuna oturması
yasaktır.
(3)Boyları 135-150cm arasında olan çocukların, motorlu araçların arka koltuğunda
oturup emniyet kemeri takması ve boyları 135 cm’den kısa olan çocukların ise arka
koltuğa monte edilecek çocuk araç koltuğunda emniyet kemeri takması zorunludur.
(4)Motorlu araçlar içerisinde seyahat etmekte olan herkesin mutlaka emniyet kemeri
takmasını sağlayınız.
Süratli araç kullanmayınız. Trafikte önceliğiniz; “Sürat yapmak değil, gideceğiniz yere
sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak” olsun.
Motosiklet tipi (motorlu üç tekerlerkli, motobisiklet ve ATV dahil) araçları kullanan
sürücüler ve yolcuların, can güvenliklerini sağlamak amacıyla “Koruyucu Kask”
takmak zorunda olduklarını hatırlatırız.
Tüm halkımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutlar sağlıklı, huzurlu ve kazasız
bir bayram geçirmenizi temenni ederiz.
POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ