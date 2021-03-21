"Mükellef askerler süreç boyunca uygun zamanlarda izne gönderilmiştir"

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, mükellef askerlerin izinleri konusunda haber ve beyanların medyada yer aldığını kaydederek, bunların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığınca bugüne kadar alınan ve alınmakta olan tedbirlerle pandemi ile etkin şekilde mücadeleye devam edildiğine vurgu yapılarak, mükellef askerlerin süreç boyunca izinleri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, “Askerlerimize, haftalar boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı yılbaşından bu yana geçen zamanda, 31 Aralık- 04 Ocak, 23-24 Ocak, 27-28 Şubat, 06-07 Mart, 13-14 Mart ve son olarak bu hafta sonu 20-21 Mart günlerinde izin verilmiş, Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucuna göre askerlerimiz izne gönderilmeye devam edilecektir. Hangi amaç ve hedeflere hizmet ettiği belli olmayan asker izinleri konusunda gerçek dışı haber ve beyanların yüce Kıbrıs Türk Halkının nazarında değer bulamayacağına inanıyoruz. Mücahitleri kendi gayeleri için kullanmaya çalışanlara da en güzel cevabı yine topraklarımızın sahibi ve koruyucusu saygıdeğer halkımızın vereceğinden hiç şüphemiz yoktur” denildi.