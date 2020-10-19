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"Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır"

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"Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır"
KKTC Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, muhtarlığın demokrasinin temel yaşı olduğunu belirtti. 
Darbaz, mesajında ayrıca, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak, 5. Cumhurbaşkanı olan Ersin Tatar’a da KKTC Muhtarlar Derneği olarak başarılar diledi. 
"Muhtarlık müessesesi mahalle ve köylerimizde devletimizin temsilcisi, milletimizin üzüntüsünde, sevincinde en yakın paydaşı ve en önemlisi demokrasimizin temel taşıdır.” diyen Darbaz, muhtarların, vatandaşların kolay ve hızlı bir şekilde ulaşıp sorunlarını dile getirdiği en yakın yönetim kademesi olması itibariyle kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli rolü bulunduğunu kaydetti. 
Darbaz, muhtarların gününü kutlayarak, aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve esenlik dileğinde bulundu. 
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