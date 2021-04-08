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Modern insanlara ait en eski DNA bulundu: 45 bin yaşında

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Bilim insanları, modern insanlara ait en eski DNA örneğinin Çekya'da yaşayan Zlatý kůň adlı bir kadına ait olduğunu açıkladı.

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Modern insanlara ait en eski DNA bulundu: 45 bin yaşında
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 Bununla birlikte, kadının altı veya daha az kuşak önce bir Neandertal akrabasının bulunduğu belirtildi. Söz konusu keşif, insanların 45 bin yıl önce Avrupa'ya ulaşmasının ardından kısa bir süreliğine Neandertallerle birlikte yaşadığını kanıtladı.
 
Modern insanlara ait en eski DNA bulundu: 45 bin yaşında - 1

Almanya’da Max Planck İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, modern insan kalıntılarında şimdiye kadar bulunan en eski DNA, 45 bin yıldan daha uzun bir süre önce Çekya'da yaşayan  bir kadına ait. Bilim insanları, kadının ilk insanların Afrika'dan göç etmesinden sonra Avrasya'da yerleşen topluluğa ait olduğunu ortaya koydu.

Modern insanlara ait en eski DNA bulundu: 45 bin yaşında - 2

NEANDERTAL ATALARI VAR

Bununla birlikte, Zlatý kůň adlı kadının,  altı veya daha az kuşak önce Neandertal atalarına sahip olabileceğine inanılıyor. Bulgu, insanların 50 bin ila 45 bin yıl önce Avrupa'ya ilk ulaşmasından kısa bir süre sonra Neandertallerle çiftleştiğini güçlendiriyor. 

Modern insanlara ait en eski DNA bulundu: 45 bin yaşında - 3

Araştırmacılar, bir fosilin ne zaman yaşadığını anlamak için geleneksel ve yaygın olarak kullanılan bir yöntem olan radyokarbon izotoplarını kullanarak iskelet kalıntılarını tarihlendirdi.

Modern insanlara ait en eski DNA bulundu: 45 bin yaşında - 4

Nature Ecology and Evolution'da yayınlanan çalışmada, Zlatý kun’un genomunun her tarafına dağılmış kesintisiz Neandertal DNA'sından oluşan uzun şeritlere sahip olduğunu buldular; bu da Neandertallerin soyları tükenmeden önce insanlarla çiftleştiğini gösteriyor. 

Modern insanlara ait en eski DNA bulundu: 45 bin yaşında - 5

Çalışmanın başyazarı Kay Prüfer, 'DNA analizimizin sonuçları, Zlatı kůň'nın Neandertallerle daha çok etkileşimde bulunan insanlarla birlikte yaşadığını gösteriyor.  DNA'sı ilk insanların daha sonra kolonileştiği Asya veya Avrupa'daki günümüz insanlarıyla eşleşmiyor. Ancak, tarihteki bilinen en eski modern insanın genetik kodunu ortaya çıkarmaktan mutluyuz, bu çok heyecan verici bir olay” dedi. 

Modern insanlara ait en eski DNA bulundu: 45 bin yaşında - 6

Doğa Tarihi Müzesi'nde İnsan Evrimi araştırma lideri Profesör Chris Stringer ise, “Zlatý kůň’un kafatası ve iskeleti 1950'de keşfedildi ve o zaman sadece 15 bin  yaşında olduğu düşünülüyordu. Kadının kafatasının yeni analizleri, yaklaşık 45  bin yıl öncesine dayandığını gösteriyor, ve bu durum onu  şimdiye kadar bilinen en eski modern insanlardan birini haline getiriyor” ifadelerini kullandı.

Modern insanlara ait en eski DNA bulundu: 45 bin yaşında - 7

BULGARİSTAN'DAKİ KEŞİF DE SONUCU GÜÇLENDİRDİ

Öte yandan, geçen yıl  araştırmacılar Bulgaristan'ın Dryanovo kasabasının 5 km batısındaki Bacho Kiro mağrasında Neandertallerle birlikte yaşadığı düşünülen başka bir insanlara ait  kalıntılar keşfetti. Nature dergisinde yayınlanan araştırma, da bu insanların günümüzden 45 bin 930 ile 42 bin 580 yıl önce yaşadıklarını buldu. Genomlarının analizi, mağaraya gömülen en yaşlı üç kişinin yüzde üçten fazla Neandertal DNA'sına sahip olduğunu buldu.

İki çalışmanın bulguları da insanların yaklaşık 40 bin yıl önce Neandertallerin soyunu tükenen kadar binlerce yıl boyunca onlarla birlikte yaşadığı iddialarını destekliyor.

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