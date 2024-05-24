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Maviş: “Üreticiler ile hükümetin diyalog sürecini başlatması toplumsal bir beklenti”

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“Onlar üretirse, biz var olabiliriz” diyen KTÖS Genel Sekreteri Maviş, üretimin sahibi üreticiler ile hükümetin diyalog sürecini başlatmasının toplumsal bir beklenti olduğuna dikkat çekti

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Maviş: “Üreticiler ile hükümetin diyalog sürecini başlatması toplumsal bir beklenti”
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, hayvan üreticileri ve yetiştiricilerinin toplumsal varoluş mücadelesinin ve üretim zincirinin mihenk taşları olduğunu vurgulayarak, hükümete eleştirilerde bulundu.
“Onlar üretirse, biz var olabiliriz” diyen Maviş, üretimin sahibi üreticiler ile hükümetin diyalog sürecini başlatmasının toplumsal bir beklenti olduğuna dikkat çekti.
Yazılı açıklamaya yapan Maviş, “Hükümetin üretim maliyetlerini düşürerek, toprağından, hayvanından, sütünden başka geliri olmayan gerçek üreticiye daha fazla teşvik vererek halka yerel ucuz et sunma şansını, güvenirliği belirsiz donmuş et için tercih etmesi, ‘rant’ kuşkularımızı artırmaktadır.” dedi.
“Üretici tarlasını, hayvanını bırakıp şehre gelmişse, ‘voyvoda’ ve ‘milyonluk traktör’ söylemleri ile bu eyleme gölge düşürmeye çalışan sayın bakanlar, sizin de ara sıra aynaya bakmanız gerekmiyor mu?” ifadelerine yer veren Maviş, yetkililerin makam arabaları, festival seyahatleri ve izaz ikram harcamalarıyla da ilgili eleştirilerde bulundu.
Maviş, "toprağın efendisi olan üreticinin yok sayıldığını" savunarak, bazı sorular da yöneltti.
 
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