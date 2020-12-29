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"Maraş’taki mallar eşdeğer alamamış yurttaşlar için kaynak olarak kullanılabilir"

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"Maraş’taki mallar eşdeğer alamamış yurttaşlar için kaynak olarak kullanılabilir"
Kıbrıs Türk Zarar Görmüş Güneyli Göçmenler Derneği, Maraş’taki malların eşdeğer alamamış yurttaşlar için kaynak olarak kullanılabileceğini belirtti.
Dernek, yazılı açıklamasında, Güney Kıbrıs’ta malını mülkünü terk ederek Kuzeye göç etmiş ancak daha henüz hiç eşdeğerini alamamış binlerce yurttaş bulunduğunu savunarak, göç etmiş yurttaşlara malının mülkünün karşılığı eşdeğer malların verilerek haklarının teslim edilmesinin Anayasal gereklilik olduğunu kaydetti.
Dernek, “açılması öngörülen % 99 Lala Mustafa Paşa Vakfına ait olan Maraş toprakları üzerinde bulanan malların kaynak olarak kullanılabileceğini Deneğimiz hükümete anımsatmaktadır” dedi.
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