KTÖS’ten Maliye Bakanı'na çağrı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya “Piyasaları denetleyici, gelir ve vergi adaleti yaratacak, kayıt dışı ekonomik faaliyetleri denetleyecek politikaları hayata geçirme" çağrısı yaptı.



KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, yazılı açıklamasında, ülkede yüksek enflasyonun yarattığı gelir adaletsizliğinin her geçen gün arttığını ve vatandaşın alım gücünün gerilediğini kaydetti.

Alım gücünün korunabilmesi adına uygulanan hayat pahalılığı ödeneği uygulamasının 2024 yılına mahsus yılda 3 defa ödenecek şekilde düzenlendiğini ve uygulamanın yıl sonu sona ereceğine işaret eden Baybora, şöyle devam etti:

“Yüksek enflasyonla mücadele edecek olan ekonomi ve para politikalarını uygulaması gereken UBP-DP-YDP hükümetinin Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın enflasyonun beklenenden fazla çıktığını ve bunun nedeninin ‘piyasadaki fırsatçılar’ olduğunu söylemesi siyasi ve ekonomik bir gaftır.

Ülkemiz fiyat ücret sarmalına girmiştir. Var olan fiyat ücret sarmalını ortadan kaldıracak para ve ekonomi politikalarını hayata geçirmesi gereken Maliye Bakanının kendisidir. Ülkedeki piyasayı denetlemesi gereken kendisidir. Sıradan vatandaş gibi ‘piyasada fırsatçılar var’ söylemi piyasayı denetleyemediğinin açık bir göstergesidir.”

Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya enflasyonla mücadele etmesi için görev ve sorumluluklar düştüğünü belirten Baybora, rasyonel para politikaları ile reel, kamusal ve hizmet üretiminin verimliliğini artıracak politikaların hayata geçirilerek, toplumun genel refah seviyesinin artırılması gerektiğine vurgu yaptı.



