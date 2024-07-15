KTÖS: “DAÜ’nün varlıkları üzerinden peşkeş iddiaları kaygı verici”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), ülkenin eğitim bilimi üretiminde en önemli üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) "varlıkları üzerinden peşkeş” iddialarının kaygı verici bulduğunu açıkladı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yazılı açıklamasında, hükümetin, üniversitelere sadece “kitle turizmi anlayışıyla ekonomiye kazanç" olarak baktığını ileri sürerek, eğitim için ayrılan kamusal alanların “kumar turizmine” hizmet edecek hale dönüştürülmek istemesini eleştirdi.

“Böyle bir ihtimale sendika ve sivil toplum örgütleriyle birlikte öncelikle bağımsız kurumların karşı çıkması toplumsal ahlakımızın gereği olmalıdır” diyen Maviş, şunları kaydetti:

“DAÜ’nün kullanımındaki varlıkların Taşınmaz Mal Komisyonu çerçevesinde çözümlenmesi, üniversitenin itibarı için önemlidir. Bu yönde tüm tarafların iyi niyet çerçevesinde DAÜ’den bir şey talep etmeden uzlaşı göstermesi örnek bir dayanışma olacaktır. Bu anlamda DAÜSEN’in üniversitesin kullanımında olan varlıkların, kamusal yarar çerçevesinde ortak projeye dönüştürülerek kullanılması gerekliliği çağrısını desteklediğimizi vurgularız.”

