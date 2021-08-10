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KTOEÖS: Halkımız tükenmişliğe ve yalnızlığa itildi

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KTOEÖS: Halkımız tükenmişliğe ve yalnızlığa itildi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, koşulların her geçen gün zorlaştığı ülkede halkın “tükenmişliğe ve yalnızlığa itildiğini” savunarak, “Toplumun sorunlarına siyaset değil çözüm üretin” çağrısı yaptı.

Elmalı yazılı açıklamasında, hükümetten, “toplumun sorunlarına çare üretmesini beklediklerini ancak sorunların görmezden gelindiğini ve topluma sırt dönüldüğünü” öne sürdü.

Yetkililerin “Bizim saraya veya külliyeye değil okula, hastaneye ihtiyacımız vardır” diyemediğini ifade eden Elmalı, ekonominin dibe vurduğunu, hayatın her geçen gün pahalılaştığını, alım gücünün düştüğünü, asgari ücretin “sefalet ücretine” dönüştüğünü kaydetti ve halkın icraat üretilmesini beklediğini kaydetti.

Ülkedeki okul ihtiyacına işaret eden ve eğitime yeterli bütçe ayrılmadığını ifade eden Elmalı, devlet okullarının gelişmesi için gerekli planlama ve yatırımların da yapılmadığını dile getirdi.

Hükümetin, toplumun İhtiyacını görmekten çok uzak olduğunu ifade eden Elmalı, “Toplumu anlamadan, ihtiyaçlarını görmezden gelerek çözüm üretemezsiniz” dedi ve “halkımızın sorunlarına çözüm üretilmesi için harekete geçmelisiniz” çağrısında bulundu.

Elmalı, Covid-19 aşı kartı sorununun çözümü için atılacak adımların da toplum adına takipçisi olacaklarını vurguladı.

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