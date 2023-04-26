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KTAMS ve Kamu-İş mahkemelerdeki personel eksikliğine dikkat çekti

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KTAMS ve Kamu-İş mahkemelerdeki personel eksikliğine dikkat çekti
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) adına açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümete, mahkemelerdeki personel eksikliği sorunu giderilmediği takdirde 25 Haziranda yapılacak olan seçimlerde görev alacak personel bulunamayacağı uyarısında bulundu.
KTAMS’tan yapılan açıklamada, KTAMS VE Kamu-İş’in mahkemelerdeki personel eksikliğine dikkat çekmek için İskele ve Güzelyurt'ta uyarı grevi yaptığı hatırlatılarak, buna rağmen hükümetin sendikalarla diyalog kurmadığı ve sorunun çözümü için adım atmadığı belirtilerek eleştirildi.
Açıklamada, “Hükümeti son kez uyarıyoruz! Mahkemelerdeki personel eksikliği sorunu giderilmediği takdirde 25 Haziranda yapılacak olan seçimlerde görev alacak personel bulunamayacak. Konu ile ilgili kararlılığımızı önümüzdeki hafta tüm ilçelerdeki mahkemelerde yapacağımız grevlerle ortaya koyacağımızı belirtiriz” denildi.
 
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