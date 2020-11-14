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"KKTC, Kıbrıs Türk halkının onurlu özgürlük mücadelesinin meyvesi"

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Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve dava arkadaşlarının Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle ortaya koyduğu mücadeleye dikkat çekten Kelle, KKTC’nin kuruluş serüveninin Kıbrıs Türk halkının onurlu özgürlük mücadelesinin meyvesi olduğunu ifade etti

"KKTC, Kıbrıs Türk halkının onurlu özgürlük mücadelesinin meyvesi"
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Kıbrıs Türk halkının ada üzerinde var olabilmesi için kader değil, şans olan KKTC’ni Kıbrıs Türk halkının onurlu özgürlük mücadelesinin meyvesi olduğunu belirtti.
Kelle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. Kuruluş yıl dönümü mesajında, Kıbrıs Türk halkının Osmanlı’nın adayı terk ettiği tarihten itibaren büyük badirelerle karşı karşıya gelmek zorunda kaldığına işaret etti.
Özellikle 1930’lu yılların sonunda başlayan ırkçı hareketleri 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dahi engelleyemediğini kaydeden Kelle, 21 Aralık 1963’ten 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtına gelene dek geçen 11 yıllık sürenin Kıbrıs adası üzerinde kara leke olduğunu belirtti.
Kelle, 1 Mayıs 1943’te kurulan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin Kıbrıs Türk halkının örgütlü mücadelesinin gizli kahramanı olduğuna vurgu yaparak, birliğin, o yıllardaki ‘Türk halkının ada üzerindeki topraklarına sahip çıkmak’ misyonu için birçok çalışmaya imza attığını kaydetti.
Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve dava arkadaşlarının Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle ortaya koyduğu mücadeleye dikkat çekten Kelle, KKTC’nin kuruluş serüveninin Kıbrıs Türk halkının onurlu özgürlük mücadelesinin meyvesi olduğunu ifade etti.
Hüseyin Kelle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının ada üzerinde var olabilmesi için kader değil, şans olduğunu vurgulayarak, bu uğurda şehit olanları anarken, geride kalan gazilere ve şehit ailelerine uzun ömürler diledi.
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