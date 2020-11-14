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"KKTC, 37 yıldır Kıbrıs Türkü’nün varlığının da teminatıdır"

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"KKTC, 37 yıldır Kıbrıs Türkü’nün varlığının da teminatıdır"
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, KKTC’nin 37. kuruluş yıldönümünü kutladı.
Gürcafer, mesajında, “Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin bir eseri olan KKTC, 37 yıldır Kıbrıs Türkü’nün varlığının da teminatı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkın Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarım” dedi. 
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