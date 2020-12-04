"Kırsalda yaşayan köylüler topraklarına sahip çıkarak betonlaşmayı engelleyebilir"

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nden Dünya Toprak Günü ile ilgili mesaj yayımlanarak ülkemizdeki toprak politikasına dikkat çekildi.
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin yaptığı açıklamada 05 Aralık Dünya Toprak Gününün, Uluslararası Toprak Bilimleri Birliği tarafından, 2002'de toprağın insan sağlığı ve doğal hayatın devamı üzerindeki önemine dikkat çekmek amacıyla Dünya Toprak Günü olarak kabul edildiğini belirtti. 2013 yılında ise Birleşmiş Milletler (BM) 68. Genel Kurulu'nda, Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) talebiyle, 5 Aralık Dünya Toprak Günü olarak resmen kabul edilerek kutlanmış ve bu yönde farkındalık yaratarak toprağın önemine işaret edildiği belirtildi.
Genel Başkan Hüseyin Ç. KELLE ise basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada Dünya üzerinde değişen iklim koşulları ve yanlış toprak politikaları sebebiyle Dünyada her yıl 250 milyondan fazla insanın doğrudan çölleşmeden etkilendiği ortaya çıkmaktadır ifadelerine yer verdi.
Kelle, açıklamasına Kuzey Kıbrıs’ın sahip olduğu toprakların verimli olduğunu kayıt ederek ve kırsalda yaşayan köy halklarının topraklarına sahip çıkarak betonlaşmayı engelleyebileceklerini belirtti.
Ayrıca pandemi süreci içerisinde üretimin ne kadar önemli olduğunun ortaya bir kez daha çıktığına vurgu yapan Kelle, Kıbrıs Türk Halkı’nın pandemi süreci öncesine göre üretime, üreticiye ve verimli topraklarına daha fazla sahip çıkmaya başladığı şu günlerde toprağının öneminin tarımsal alanda arttığını gözlemlediklerini ifade etti.
Genel Başkan KELLE, Kuzey Kıbrıs topraklarının, üretime olan ilginin artırılması ve toprak koruma yasasının hazırlanıp yürürlüğe konmasıyla korunabileceğini de sözlerine eklerken, "Sürdürülebilir tarım politikaları ile Toprak Koruma Yasası’nın ve emirnamelerin örtüşmesi gerektiği ülkemiz Kuzey Kıbrıs için elzem hale gelmiştir" diye de ekledi.
Genel Başkanı Hüseyin Çavuş KELLE, açıklamasında ayrıca tüm üreticilerin “5 Aralık Dünya Toprak Günü’nü kutladı.
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