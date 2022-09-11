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KAMU-İŞ’ten okullarda grev uyarısı

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Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Eğitim Bakanlığı’nın müsteşar nezdinde okullarda hademe hizmeti veren Kamu-İş üyelerine uyguladığı bu baskılar devam ederse önümüzdeki hafta Lefkoşa’da seçtiğimiz üç okulda grev ve eylemlere başlayacağız” dedi

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KAMU-İŞ’ten okullarda grev uyarısı
Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, okullarda hademe hizmeti veren Kamu-İş üyelerine “mobing ve baskı” yapıldığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nı uyardı.
Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Eğitim Bakanlığı’nın müsteşar nezdinde uyguladığı bu baskılar devam ederse önümüzdeki hafta Lefkoşa’da seçtiğimiz üç okulda grev ve eylemlere başlayacağız” dedi.
Kamu-İş’in işveren pozisyonda olan Eğitim Bakanlığı’nda yetkili bir sendika olduğunu belirten Serdaroğlu, hademelerin sendikanın üyesi ve mevcut bir Toplu İş Sözleşmesi olduğunu kaydetti.
Adı veya istihdam yolu ne olursa olsun işçi çalıştırabilmek için mevcut Toplu İş Sözleşmesi’ne aykırı herhangi bir Toplu İş Sözleşmesi yapılamayacağını kaydeden Serdaroğlu, bunun yasalarda açık olduğunu söyledi.
Tüm bunlara rağmen Kamu-İş üyesi hademelerin işten atılmakla tehdit edildiğini ve her türlü baskıya maruz kaldığını savunan Serdaroğlu, “Kamu-İş olarak uyarıyoruz. Müsteşar nezdinde üyelerimize yapılan baskılar son bulsun. Bu tutum devam ettiği sürece önümüzdeki hafta her türlü grev ve eylemi hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.
 
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