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“Kadınlarımız halen toplumda hak ettiği yeri alamamakta”

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“Kadınlarımız halen toplumda hak ettiği yeri alamamakta”
Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği(KTKB) 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak günün önemine dikkat çekti.
KTKB Başkanı Gülten Feridun ile KTKB L/şa Merkez Başkanı Halide Tunceri imzasıyla yayınlanan mesajda gelinen aşamada halen kadınların hiçbir alanda eşit bir şekilde yer alamadığına vurgu yapıldı.
Mesajda kadına gerek evde, gerek iş ortamında şiddet gördüğünü, cinsel tacize uğradığına dikkat çekilerek, şiddete karşı yasaların yeterince işlevsel olmadığına vurgu yapıldı.
Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nin yayınlamış olduğu mesaj şöyle:
“Kadın haklarının kazanılmasında "eşit işe eşit ücret" diyerek  ilk kıvılcımı yakan, bir avuç tekstil işçisi  kadını ve bu  mücadeleyi sürdürerek, Uluslararası platforma,  kadın haklarının varlığını taşıyan tüm kadınları da bu özel günde saygıyla yad ederiz.
8 Mart , Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış,  insan hakları temelinde, kadınların siyasi ve  sosyal bilincin geliştirilmese, ekonomik , siyasi ve sosyal    başarılarının  kutlanmasına  ayrılmış bir gündür.
8 Mart, ayni zamanda kadın dayanışmasının pekiştirildiği ve kadın haklarının ileriye taşınması mücadelesinin devam ettirildiği  bir gündür. Uzun yıllardır  siyasette ve sosyal hayatın her sahasında, kadınların eşit bir şekilde yer  alma mücadelesinde istenilen başarıya ulaşılamamıştır.  Bu gün gelmiş olduğumuz noktada,  dünya devletlerinin pek çoğu, ne  kız çocuklarının eğitim sorununu çözmeyi , ne küçük yaşta evliliklerin engellenmesini,  ne acıdır ki, ne de  kadına uygulanan şiddeti, ev içi şiddeti, cinsel tacizi  ortadan kaldırmayı başarmış değildir. Tahsil düzeyi yüksek olan toplumlarda dahi kadına şiddet uygulandığı vardır ve  görmezden  gelinmemelidir. Şiddet olaylarının gizli kalmasındaki sebepler irdelenmelidir.  Devletin kurumları,  işbirliği çerçevesinde, şiddet gören kadınların güvence altına alıncağı düzenlemeleri yerine getirmekle yükümlüdür. Son yıllar itibarıyle  kendi içimize baktığımızda ,  kadına karşı şiddet,  ev içi şiddet olayları,   artarak devam etmektedir.  Kadın cinayetlerindeki artış  toplumsal  travmadır.  Kadın hakları gününü 1921 den itibaren kabul eden, Kadına karşı şiddeti ve ev içi şiddeti engellemek adına imzaya açılan İstanbul Sözleşmesini en başta  imzalayan  devletler arasında olmamıza rağmen, gerekli düzenlemelerin yapılıp yürürlüğe konulmaması   üzerinde  durmamızı ve ciddi bir mücadeleye  devam etmemizi  gerektirmektedir.
Şiddet bir insan hakkı ihlalidir. Şiddetin varlığı ve sürdürülmesindeki nedenler ortadan kaldırılmalıdır.   Ailelerin ekonomik durumları  dengelenmelidir.
Eğitim politikaları  izlenmelidir. Kitaplara sokulan resimlerle,  babasına, eşine, erkek kardeşine el-pençe divan duran kız çocuğu resimleri çok yanlış mesajlar vermektedir.
Kadınların giyimi, saçı başı, sokakta gülmesi, hamileyken sokağa çıkması üzerinden yapılan yorumlar toplumda çok çirkin algılar oluşturmaktadır. Bu tür ifadeler kesinlikle engellenmelidir. 
Anneler  eğitimin temel taşı olduğu kadar toplumun mimarıdırlar.  Evlatlarını yetiştirirken  cinsiyet ayırımı yapmamaya çok dikkat etmelidirler.   Kız  çocuklarına karşı   anneler,   kendi ayakları üzerinde durabilen, ekonomik bağımsızlığını elde etmiş, kendi haklarını savunabilen, şiddete karşı sesini yükseltebilen duruşuyla rol model olmalıdırlar. Erkek çocuklarını da,  karşı cinsin  haklarına saygı duyan, kadınlara karşı nasıl davranması gerektiğini bilen,  kadınların da eşit bireyler olduğunu  özümseyen  bireyler olarak  yetiştirmeye özen göstermelidirler.
Şiddete karşı  yasaların varlığı toplumsal güvenin temelidir.  Ne yazık ki bu konudaki çalışmalar KKTC Meclisinde ağır aksak yürütülmekte  veya hiç ele alınmamaktadır.
Çok ciddi emeklerle, Sivil toplum örgütlerince,  şiddete karşı ve ev içi şiddeti engellemeye karşı hazırlanıp Meclise  sunulan yasa tasarıları, Mecliste   üzerinde çalışılarak ve paralelinde Ceza ve Aile yasasındaki ilgili maddeleri ile uyumu sağlanarak bir türlü hayata geçirilmemiştir.  
Biz Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği olarak bu yasaların bir an önce tamamlanmasını ve caydırıcı hükümleriyle şiddetin önünün kesilmesini talep etmekteyiz. 
8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Gününde  her yıl düzenlediğimiz toplu etkinliklerimiz Covid 19  salgını nedeniyle bu yıl kesintiye uğramıştır. Bu vesile ile Dünya Kadınlar Günündeki duygu ve düşüncelerimizi bu şekilde  dile getirir, 
8 Martların,  Dünya kadınlarına ve Kıbrıs Türk Kadınlarına kutlu olmasını, ekmeğin eşit, sevgilerin kocaman paylaşılmasını  dileriz.
 
KTKB Genel Başkanı : Gülten Feridun
KTKB L/şa Merkez Başkanı: Halide Tunceri
 
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