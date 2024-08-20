Hür-İş Federasyonu'ndan asgari ücret masası için çağrı

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 1 Eylül’den itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplama çağrısında bulunduklarını açıkladı.

Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Hür-İş Federasyonu olarak oybirliğiyle aldıkları kararı duyurdu ve hükümeti eleştirerek, "Son asgari ücret belirlendikten sonra yaşanan hayat pahalılığı ve enflasyonu önlemek adına piyasayı rahatlatmak için hiçbir adım atılmadı. Maaşlara artış vermekle yetinilip görevlerini yerine getirmeyen bir yaklaşım sergileniyor. Bu şekilde yandaşlara menfaat sağlayarak ülke yönetilemez" dedi.

Açıklamasında, sosyal devletin vatandaşlarına bedava sağlık ve eğitim hizmeti sunması gerektiğini vurgulayan Serdaroğlu, "Hükümet, bu konuda sınıfta kaldı. Bize sürekli olarak kaybettirip sonra buldurarak başarı öyküsü yaratacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar" ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, asgari ücretle geçimini sağlayanlar başta olmak üzere tüm ücretli çalışanların refah düzeyinin yükselmesi ve maaşlarından kesilen yüksek vergilerin düşürülmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bir an önce toplanması gerektiğini belirtti. Serdaroğlu, Hür-İş Federasyonu Yönetim Kurulu’nun oybirliğiyle aldığı karar doğrultusunda, yasanın verdiği yetkiye dayanarak, 1 Eylül’den itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesi için Çalışma Bakanlığı’na çağrı yaptıklarını da duyurdu.