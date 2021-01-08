banner583
banner590
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
31 0
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
35 0
 
Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı
Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı
250 0
Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi
Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi
28 0
Hentbol U18’lerde play-off eşleşmeleri belirlendi
Hentbol U18’lerde play-off eşleşmeleri belirlendi
21 0
Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş
Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş
21 0
Galatasaray evinde puan kaybetti
Galatasaray evinde puan kaybetti
27 0
banner529
banner570

Hemşireler ve Ebeler Sendikası'ndan 'karantina koşullarını düzenleyin' çağrısı

banner476

Hemşireler ve Ebeler Sendikası'ndan 'karantina koşullarını düzenleyin' çağrısı

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, idarenin “yanlı ve taraflı, aynı zamanda keyfi” kararlar aldığını ileri sürerek, kimi meslek grupları ve kişilerin evde, kimi meslek grupları ve vatandaşların ise otellerde karantinaya alınması eleştirdi.

Özgöçmen, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda gerekli tedbiri almasını, aksi takdirde sivil itaatsizlik eylemine gidilebileceğini duyurdu. 

Özgöçmen, yaptığı yazılı açıklamada, sendika yönetim kurulu olarak Sağlık Bakanlığı’na bu husustaki görüşlerini paylaşması ve gerekli tedbiri alması için açık çağrıda bulundu. 

Özgöçmen, çağrılarına pazartesi mesai bitimine kadar cevap verilmezse, sendikalarının sessiz kalmayacağını vurgulayarak, “Hatta üyelerimizin istememeleri halinde hotel karantinasına gitmeyerek evde izole olmaları için karar üretilerek, gerekirse sivil itaatsizlik eylemine gidileceğini peşinen beyan eder tüm üye ve kamuoyunun bilgisine sunarız” dedi.

banner342
banner593
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.