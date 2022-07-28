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HAKSEN: Asgari ücret en düşük kamu maaşına sabitlenmeli

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HAKSEN: Asgari ücret en düşük kamu maaşına sabitlenmeli
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Genel Sekreteri Salih Erşangil, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun feshedilerek, asgari ücretin “kamudaki en düşük maaşa sabitlenmesi” gerektiğini kaydetti.
Ersangil yaptığı yazılı açıklamada, “Komisyonun miadı çoktan dolmuştur ve feshedilerek asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi gerekmektedir. Böylece asgari ücretliler de hayat pahalılığı düzenlemesinden yararlanabilecektir” dedi.
Salih Ersangil ayrıca Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısına işveren tarafını temsilen katılan Metin Arhun’ın toplantı başında, asgari ücretin vasıfsız işçi için belirlendiği  şeklindeki açıklaması hakkında da “Arhun’un toplantı öncesi sarf ettiği sözler kesinlikle kabul edilemezdir. Yasada o şekilde geçse de, her çalışanın ihtiyaçlarını giderebileceği kadar asgari ücreti hakkettiği su götürmez bir gerçektir” dedi.
Metin Arhun’un üzerine kayıtlı bir işyeri bulunmadığından işveren kabul edilmenesi gerektiğini kaydeden Esangil, Arhun'un eşinin adına kayıtlı bir şirket bulunduğunu ve bu şirketin Arhun’un eşi ile birlikte sadece iki çalışanı bulunduğunu ileri sürdü. Ersangil ayrıca işveren olmayan bir kişinin İşverenler Sendikası yönetiminde nasıl yer aldığının açıklanmasını istedi.


 
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