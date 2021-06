"Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın en büyük ödev olmalı"

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), yaşayacak başka bir dünya olmadığı, gelecek nesillere temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya bırakmanın en büyük ödev olduğunu kaydetti.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla KTTO’dan yayımlanan mesajda, koronovirüs salgınının, bu konulardaki uyarıların, çalışmaların ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdiği belirtilerek, “Pandemi ile net bir şekilde anlaşıldı ki dünyanın bir ucunda ortaya çıkan sorunlar, kilometrelerce ötesine hızla sirayet etmektedir. Doğaya ve çevreye karşı her davranış, geciken her önlem, verilen her zarar, yapılan her tahribat bir sarmal gibi her yeri, herkesi etkilemektedir. Sorun ortaktır, bedel tüm insanların, tüm canlıların ödediği bir bedeldir.” ifadeleri kullanıldı.

Ağaçların, havayı temizlemenin yanı sıra, insanlara iklim kontrolü de sağladığı kaydedilen açıklamada, “Ağaçlar oksijen yayarak hava kalitesini korumaya yardımcı, yaban hayatı için yaşam alanı görevi görür. Olabildiğince fazla fidan dikmeli ormanlarımızı artırmalıyız.” denildi.

“PLASTİK ÜRÜNLERE DUR DEMELİYİZ”

Hayatın parçası haline gelen plastiğin çevreye yönelik önemli bir kirlilik kaynağı haline geldiği belirtilen mesajda, tek kullanımlık plastik yeraltı sularının yanı sıra, kaplumbağalar, balinalar ve diğer deniz hayvanlarının yaşamına da ciddi zarar verdiği ifade edildi.

Mesajda, bu nedenle, tek kullanımlık plastik yerine bez taşıma çantaları gibi çevre dostu ürünler kullanmak gerektiğine vurgu yapıldı.

“ZARARLI GAZLARI SIFIRA İNDİRMELİYİZ”

Petrol ürünlerinin yakıt olarak kullanılmasının da bir başka kirlilik kaynağı olduğu kaydedilen mesajda, kömür ve petrol kullanımı sonucu açığa çıkan zararlı gazların ozon tabakasının incelmesine katkıda bulunduğu, bu nedenle, çevre dostu olan güneş, rüzgar veya jeotermal enerji kullanmak gerektiği belirtildi.

Mesajda, su kaynaklarının koruması ve tasarruf için önlemler almak gerektiği vurgulandı.