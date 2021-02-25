Gazeteciler Birliği'nden Nur Nadir'e kınama

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Medya Grubu Kurucu Başkan Yardımcısı Nur Nadir’i kınadı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Nadir’in kendi televizyon kanalında katıldığı bir programda, Sağlık Bakanlığı’nda basın danışmanı olarak görev yapan ve pandemi döneminde bakanlık ile gazeteciler arasında kilit noktada yer alan gazeteci Gizem Özgeç’e “sarf ettiği hakaretlerin kabul edilemez olduğu” belirtildi.

Açıklamada, birliğin gerekli yasal mücadelenin verilmesi için girişim başlatacağı kaydedildi.

Birlik açıklamasında, “Kurumunda yaşanan emek sömürüsüne ve onlarca hak ihlaline rağmen utanmadan basın emekçilerini yayınlarında hedef gösteren bu şahsın, özel hayatın gizliliğini ihlal ederek kişilere saldırması ve bunu defalarca tekrar etmesi, ne etik değerlere ne de ahlaki normlara uymamaktadır.” denildi.

Nadir’in söz konusu yayında, sadece Özgeç’e hakaret etmekle kalmadığı, kendisi gibi düşünmeyen ve ‘muhalif’ olarak adlandırdığı tüm medyayı da FETÖ’cü ilan ettiği savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Medya, basın ya da gazetecilik alanında, hiçbir tecrübe, birikim veya fikir sahibi olmayan bu şahsın, rastgele geldiği bir ‘medya patronluğu’ noktasında, basın dünyasına ayar çekercesine savurduğu hakaret ve ağır suçlamalar, sadece etik değerleri aşmamış, aynı zamanda da bir suç unsuru oluşturmuştur.

Nur Nadir’e bu tür saldırıların bir hukuk devletinde kabul edilemez olduğunu hatırlatır, özellikle kadın meslektaşlarımıza karşı yapmış olduğu cinsiyetçi saldırıyı şiddetle kınadığımızı bir kez daha bildiririz.

KTGB Yönetim Kurulu olarak üyelerimize ve onların haklarına karşı yapılan her türlü saldırı ve tehdidin karşısında olduğumuzu bir kez daha belirtir, gerekli yasal mücadelenin verilmesi için girişim başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”