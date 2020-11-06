Ercan taksicileri de isyan bayrağını çekti

2020 Mart ayından itibaren sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ve vergileri ödeyemediklerine dikkat çeken Polat, “Bizlerin kapalı olduğunu bildikleri halde 3 günlük karantinasız gelen yolcuları casinolar, oteller ve tüp bebek merkezleri taşıyor. Ercan taksi olarak durumu ilgili makamlara bildirmemize rağmen sonuç alamıyoruz” dedi

Havaalanı Taksiciler Birliği Başkanı Seydi Vakkas Polat, pandemi nedeniyle havaalanı taksi durağının kapalı olduğunu, evlerine ekmek götüremez hale geldiklerini söyledi. 2020 Mart ayından itibaren sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ve vergileri ödeyemediklerine dikkat çeken Polat, “Bizlerin kapalı olduğunu bildikleri halde 3 günlük karantinasız gelen yolcuları casinolar, oteller ve tüp bebek merkezleri taşıyor. Ercan taksi olarak durumu ilgili makamlara bildirmemize rağmen sonuç alamıyoruz” dedi. “Buna rağmen dairelerimiz bizlerden yatırımlanmızı fazlasıyla faiziyle istemektedirler” diyen Polat, çalışmayan bir duraktan nasıl vergi talep edildiğini sordu.

Polat, sorunlarının çözümüyle ilgili 11 Kasım’a kadar bir sonuç alınamazsa, 12 Kasım’da süresiz ve araçlı eyleme gideceklerini duyurdu.

Havaalanı Taksiciler Birliği Başkanı Seydi Vakkas Polat’ın açıklaması şöyle:

“Bizler havaalanı taksiciler birliği olarak 15.03,2020 tarihinden bu yana havaalanı taksi durağımız pandemi dolayısıyla kapalı olduğundan çalışamaz ve evlerimize ekmek götüremem olduk. İlgili hükümet e bakanlıklarla defalarca görüşmemize ragmen hiçbir sonuç alamadık. Mart/2020’ den beridir sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ve vergilerimizi ödeyemez durumdayız. Ne yazık ki bizlerin kapalı olduğumuzu bildikleri halde 3 günlük karantinasız gelen yolculanda Casinolar, Oteller ve Tüp bebek merkezlerine taşımakta ve biz Ercan taksi olarak ta bunlari ilgili makamlara bildirmemize rağmen bir sonuç elde edemedik. Buna rağmen dairelerimiz bizlerden yatırımlanmızı fazlasıyla faiziyle istemektedirler. Çalışmayan bir durak olarak nasıl Sosyal sigorta, İhtiyat sandığı. Vergilerimizi bizden talep ederler. Hükümet ile Ilgili bakanlıklardan 11.11.2020 tarihini kadar bu sorunlarımıza bir sonuç alamadığımız taktirde 12.11.2020 tarihinde Havaalanı çemberinde süresiz ve araçlı eyleme gideceğimizi kamuoyuna bildiririm.”

