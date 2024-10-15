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Çavuş: Kadın çiftçilerimizin daha iyi koşullarda üretim yapabilmeleri için çalışacağız

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Tarım Bakanı Çavuş: "Kadın çiftçilerin emeğini desteklemek ve daha iyi şartlarda üretim yapabilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz"

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Çavuş: Kadın çiftçilerimizin daha iyi koşullarda üretim yapabilmeleri için çalışacağız
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, kadın çiftçilerin emeğini desteklemek ve daha iyi şartlarda üretim yapabilmeleri için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
Çavuş, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle mesaj yayımladı ve bu günün kadın çiftçilerin emeklerini onurlandırmak, tarıma ve ülke ekonomisine yaptıkları katkıları hatırlamak için önemli bir vesile olduğunu belirtti.
Çavuş mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Kadın çiftçilerimiz, toprağa verdikleri emekle yalnızca ailelerini değil, tüm toplumu beslemekte, üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlamaktadır. Tarım sektöründe üstlendiğiniz rollerle, ülkemizin gıda güvenliğini ve kırsal kalkınmasını güçlendirdiğiniz için sizlere minnettarız.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı olarak, kadın çiftçilerimizin emeğini desteklemek ve daha iyi şartlar altında üretim yapabilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızın tarımsal üretimde daha etkin bir şekilde yer alması, sadece bugün değil, gelecekte de gıda güvenliğinin teminatı olacaktır. Bu anlamlı günde, ülkemizin tarımsal kalkınmasında büyük rol oynayan tüm kadın çiftçilerimize şükranlarımı sunuyor, emeğinizin ve alın terinizin daima karşılığını bulmasını diliyorum.”
 
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