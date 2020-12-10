“BM haksız kısıtlamaları ile kendi değerlerine ters düşüyor”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Birleşmiş Milletler’in, Kıbrıs Türk halkının temel kişi hak ve özgürlüklerden yararlanabilmesi noktasında yaptığı haksız kısıtlamalar ile kendi değerlerine ters düştüğüne vurgu yaptı

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Birleşmiş Milletler’in, Kıbrıs Türk halkının temel kişi hak ve özgürlüklerden yararlanabilmesi noktasında yaptığı haksız kısıtlamalar ile kendi değerlerine ters düştüğüne işaret ederek, dünyanın ve insanlığın yeni bir insan hakkı mefhumuna ihtiyacı olduğunu belirtti.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Savaşan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne atıfta bulunarak, “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar” maddesine dikkat çekti. Savaşan, bu sözlerin ırk ve dine dayalı insanlık suçlarıyla dolu bir dünyanın neye benzediğini gören insanların sözleri olduğunun hatırlanması gerektiğine işaret etti.

“İNSANLIĞIN HALEN ALMASI GEREKEN ÇOK CİDDİ BİR MESAFE VAR”

Beyannamede dile getirilen en temel hak olan yaşama hakkının dahi bugün dünyanın pek çok coğrafyasında çeşitli ayrımcılıklarla ihlal edildiğini vurgulayan Savaşan, bu ilkeleri hayata geçirme hususunda insanlığın halen alması gereken çok ciddi bir mesafe olduğunun altını çizdi.

Bütün ülkelerin hak ihlallerine meydan vermemeyi görev bilmesi gerektiğine dikkat çeken Savaşan, sorunun asıl çözümünün her bireyi ile tüm insanlığın elinde olduğunu kaydetti.

Savaşan “Her şeye rağmen insanlık için bir umut ışığı ve dönüm noktası olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 72’nci yıl dönümünde hiçbir ayrım gözetilmeksizin tüm insanların huzur, dostluk, barış ve kardeşlik içerisinde yaşamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.”