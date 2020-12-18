“Birleşik Federal Kıbrıs temelinde çözüm talep ediyoruz”

Kıbrıs sorununun, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in federal çözüm çerçevesi kapsamında, birleşik federal Kıbrıs temelinde sonucuna ulaştırılarak, adaya ve bölgeye barışın getirilmesini talep ettiklerini belirten Gökçebel, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’ye garantör ülke sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeleri çağrısında da bulundu.

Bu Memleket Bizim Platformu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesinde, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda “ayrı egemenliğe dayalı iki devletli çözüm istedikleri” yönünde yaptığı açıklamayı “şiddetle kınadıklarını” açıkladı.

Bu Memleket Bizim Platformu temsilcileri, bugün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda (KTÖS) saat 11.00’de basın toplantısı düzenledi.

Platform adına açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, “Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesine, laik, demokratik kimliğine, kültürüne sahip çıkmak, Kıbrıs sorununun birleşik federal temelde çözüme ulaşması ve kendi kendini yöneten bir toplum yapısı için mücadele veren platform altında toplanan örgütlerinin, Çavuşoğlu’nun Kıbrıs sorunun çözümü konusunda yaptığı açıklamayı şiddetle protesto ettiklerini” söyledi.

Gökçebel, “Lute’un, Guterres çerçevesi olarak bilinen ve tarafların son Berlin zirvesinde karşılıklı olarak üzerinde uzlaşı sağladıkları, Kıbrıs’ta federal çözümü hedefleyen noktadan görüşmeleri başlatma girişimi çerçevesinde, taraflara yaptığı ziyaretlerde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Çavuşoğlu’nun ortaya koydukları söylem, çözüm istememekle eş anlam taşımaktadır” dedi.

Tahir Gökçebel, konuşmasında ayrıca, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Türkiye yetkililerinin yaptığı müdahaleler, Maraş ile ilgili BM kararlarını hiçe sayan girişimler ve son olarak Çavuşoğlu’nun özel temsilciye yönelik yaptığı açıklamalar, Kıbrıslı Türklerin siyasal iradelerine yapılan açık bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası hukuk ile tescil edilmiş siyasi eşitliğini, varlığını tartışma konusu yapmakta olduğunu savunan Gökçebel, egemen, eşit iki devlet tezinin asla bir çözüm şekli olmadığını, 37 yıldır denenen ve başarısız olan bir model olduğunu savundu.

Gökçebel, egemen, eşit iki devlet tezinin, BM kararları, uluslararası hukuk ve 1968 yılından beri tarafların karşılıklı olarak üzerinde uzlaştıkları tüm BM süreçlerine aykırı olduğunu iddia ederek, şöyle konuştu:

“İki ayrı devlet söylemi çözüm istememek, Kıbrıs sorununu içinden çıkılmaz hale getirmek ve Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon paylaşımında Kıbrıs’ı pazarlık konusu yapma anlamı taşımaktadır. Bu söylem ve tavır adamızın hem güneyinde hem de kuzeyinde çözüm istemeyen statükoculara katkı yapmaktadır.”

Kıbrıs sorununun, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in federal çözüm çerçevesi kapsamında, birleşik federal Kıbrıs temelinde sonucuna ulaştırılarak, adaya ve bölgeye barışın getirilmesini talep ettiklerini belirten Gökçebel, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’ye garantör ülke sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeleri çağrısında da bulundu.

Gökçebel, “Çavuşoğlu bilmelidir ki, garantörlük bir hak değil sorumluluktur ve Kıbrıs’ta yaşayan iki toplumun siyasi iradesine saygı gerektirir” dedi.

BM VE AB’YE MEKTUP

Basın toplantısının sonunda, Gökçebel, platformun, gelecek hafta içinde, BM, Avrupa Birliği ve ilgili taraflara, platformun ortak taleplerinden oluşan mektupları ileteceklerini de açıkladı.