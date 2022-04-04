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Bıçaklı "Hükümet yine sermayeden yana taraf oldu"

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Bıçaklı "Hükümet yine sermayeden yana taraf oldu"

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümetin, işverenin sosyal fonlara yapacağı yatırımların yüzde 65’ini devletin yatırmasına yönelik kararını eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, “Sürekli olarak bütün tüketim maddelerine yapılan zamlarla çalışanlar, emekliler, dar gelirliler ve özellikle özel sektörde asgari ücret ile yaşamını sürdürmeye çalışan işçiler ve aileleri açlığa mahkum edilmiştir” dedi.

Hükümete ‘ekonomik krizden yalnızca işverenler mi etkilendi, işçiler etkilenmedi mi?’ sorusunu yönelten Bıçaklı, “Neden işçilerin ödemesi gereken primleri de devlet ödemez. Çünkü hükümet sermayenin hükümetidir. İşçiler bunları unutmasın” ifadelerini kullandı.

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