Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki iç bulaş korkutucu boyutlara ulaştı. Nöroloji karantina servisinde 17 kişilik hemşire ekibinden sadece 3, 4 hemşire kaldı. Hemşireler Sendikası, hastanede birkaç sağlık çalışanının daha Covid-19’a yakalanmasıyla hastanenin kapanma noktasına gelebileceği uyarısı yaptı

Nöroloji karantina servisindeki bir hemşirenin rutin yapılan kontrollerinde Covid-19 çıkmasıyla 12 deneyimli hemşire karantinaya alındı. Mart ayından beridir nöroloji karantina servisinde görev yürüten yaklaşık 17 kişilik deneyimli sağlık çalışanları arasından sadece 3, 4 hemşirenin görevine devam ettiği, diğerlerinin karantinada olduğu belirtildi.

Rutin kontrollerde önceki gün PCR testi pozitif çıkan diğer 2 hemşirenin ise göğüs yoğun bakım servisinde görevli olduğu öğrenildi.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, Nalbantoğlu’ndaki pandemi bölümlerinin bir an önce yeni hastaneye taşınması gerektiğini ifade ederek isyan etti.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde birkaç sağlık çalışanının daha Covid-19’a yakalanmasıyla hastanenin kapanma noktasına gelebileceği uyarısında bulunan Hemşireler Sendikası Başkanı Özgöçmen, toplamda 3 hemşirenin pozitif olduğunu, 12 hemşirenin ise temaslı olarak karantinaya alındığını belirtti.

Biri nöroloji karantina servisinde, ikisi de göğüs yoğun bakım servisinde olmak üzere toplam 3 hemşirenin Covid-19 testinin pozitif olduğunu, nöroloji karantina servisinde 12 hemşirenin de temaslı olduğunu açıkladı.

Özgöçmen, “Ciddi anlamada su aldık, battık batıyoruz, acil durum hastanesinin bir an önce açılması gerek. Hastaların oraya taşınması ve bu hastanenin dezenfektesi gerek” dedi.

Hastanedeki bölümler arası personel aktarımının çok büyük hata olduğunu daha ilk günlerden dile getirdiğini anımsatan Özgöçmen, “Bunu anlattığımda bana gülüp geçenler, bugün eserleri ile övünsünler. Bulaş servisten kaynaklıdır, Göğüs Yoğun Bakım Servisi’ne negatif giden arkadaşlarımızın bulaştığını gördük. Servis bulaş durumundadır. Bunun tek suçlusu Bakanlıktır. İkinci kattaki genel yoğun bakım servisinde hasta beş yatak kapasitesine çıktı. Bu da çalışanların özverisiyle oluyor. Normal kapasitesi üçtü…” şeklinde konuştu.

Hastanenin artık güvenilir olmadığına işaret eden Özgöçmen, “Çünkü pandeminin bu hastane içinde olmaması gerekiyor. Bir an önce ayrılmalı dediğimizde bir telefonla açarım diyenler nerede?” diye de sordu.

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI DR. YAĞMUR ALDAĞ: “DENETİM VE CEZALAR ÇOK CİDDİ UYGULANMALI”

Ülkedeki yerel bulaşın önüne geçmek için artık bireysel olarak her vatandaşın çok iyi önlem alması gerektiğinin altını çizen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Aldağ, denetim ve cezaların çok ciddi uygulanması gerektiğini belirtti.

Aldağ, “Kapanma konusu gündeme geliyor, kesinlikle kapanmaya karşıyım. İnsanlar böyle bir şey olursa ekonomik sıkıntılar nedeniyle sağlığını kaybedecek. Çok sıkı denetim ve ceza olmalı. Bu sayede korku yayılır, tedbirli olunur ve önlem alınarak hayat devam edilir, ekonomi çökmez. Denetim kadrosunun güçlenmesi gerek. Polis mi belediye mi her hangi merci isterse olsun artık bunlar güçlenmeli ve denetim çok ciddi artmalı.” dedi.

Aldağ, hastanedeki bulaşın ise hemşirelerin tedbirli oluşundan dolayı artmayacağı öngörüsünü paylaşarak, tedbirlerin arttırılacağını, bu sayede bulaşın önlenebileceğini kaydetti.