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"Basın çalışanlarına yönelik tehditlere boyun eğmeyeceğiz"

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"Basın çalışanlarına yönelik tehditlere boyun eğmeyeceğiz"
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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) basın çalışanlarına yönelik tehditlere boyun eğmeyeceğini kaydederek, “Gazeteciler yalnız değildir. Tarafsız, doğru ve ilkeli gazeteciliğin yanında durmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Kıbrıs Tercüman” ile “Kıbrıs Günaydın”ın gazeteci Serhat İncirli’ye tehdit ve hakaret ettiğini belirten KTGB, sadece ön kapak şeklinde hazırlanan bu yayınların “basınla hiçbir alakası olmadığını” belirtti.

Sadece gazetecilere değil, bakan, milletvekili ve vatandaşlara da internet üzerinden bu tür saldırılar yapıldığını belirten KTGB, Cumhuriyet Meclisi alt komitesinde bekleyen yasalarla ilgili gereğinin yapılmasını talep etti, hükümete ve muhalefete çağrı yaptı. 

Bu tür olayların yaşanmaması için ilgili bakanlığın, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun, Yayın Yüksek Kurulu’nun da birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydeden KTGB, üyelerine ölüm tehdidi gönderen, haklarına saldıran kişi ya da kişilerin bulunması ve haklarında yasal işlem yapılması için yetkilileri de göreve davet etti. 

Birliğin açıklamasında, “Basınla hiçbir alakası olmayan, sözde gazetecilik yapan bu kişi veya kişilerin üyelerimizin hak ve özgürlüklerine haksız yere saldırmalarına kesinlikle izin vermeyeceğiz. İnsanların doğru haber almasına engel olan bu yayın organları hakkında sonuna kadar mücadele edeceğiz” ifadelerine de yer verildi.

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