"ADAPASS Sistemi KVKK Yasası’na aykırıdır"

Kişisel verilerin korunması kapsamında sorumluluk üstlenen, bu sorumluluğu bir amme hizmeti olarak yaptığı iddia edilen ADAPASS sistemi, geçen günlerde yaşanan skandal ve ardından gelen tutuklamalarla, itibarını yitirdiğini ifade eden turizm emekçileri, misafirlerinin kişisel verilerinin korunması noktasında ciddi şüpheleri olduğuna dikkat çekti

Kontrolörler, kontrol ediliyor mu?

Kişisel verilerin güvenliğini sağlanıyor mu?

Kişisel verilerin güvenliği uygun koşullarda sağlanıyor mu?

Veriler güvenli ortamda saklanıyorsa sahve evrak nasıl üretiliyor?

Denetim yapıldı mı, yapıldı gibi mi gösterildi?

Son skandal sonrası verilerin güvenliği nasıl sağlanıyor, ek incelendi mi?

ADAPASS sistemi cevap verebilecek kapasiteye sahip mi?

ADAPASS sistemi daha fotoğraf dahi yükleyemezken kişisel verileri nasıl koruyor?

Koruyamadığı son yaşanan olayla besbelli ortadayken –siyasilerimiz; mahremimizi, yasalarımız çerçevesinde koruma zahmeti ne zaman gösterecek?”

ADAPASS yapılanmasıyla Kişisel Verilerin Korunması Yasası’nın çiğnendiğini savunan Turizm Emekçileri Platformu, ADAPASS skandalının ardından, yapılan açıklamaların turizm camiasınının tedirginliğini artırdığına vurgu yaptı.ADAPASS’ın mevcut hali ve son skandalla KVKK Yasası’nı delik deşik ettiği ve yasalarımızı hiçe sayarak kevgire çevirdiği değerlendirmesinde bulunan Turizm Emekçileri Platformu, “Bu duruma izin vermeyin, kişisel verilerimizi koruyun” şeklinde yetkililere çağrıda bulundu.Kişisel verilerin korunması kapsamında sorumluluk üstlenen, bu sorumluluğu bir amme hizmeti olarak yaptığı iddia edilen ADAPASS sistemi, geçen günlerde yaşanan skandal ve ardından gelen tutuklamalarla, itibarını yitirdiğini ifade eden turizm emekçileri, misafirlerinin kişisel verilerinin korunması noktasında ciddi şüpheleri olduğunu dile getirdi.Misafirlerinin kişisel verilerini zorunlu bir şekilde ADAPASS denen sisteme teslim eden turizm camiasının ve özel sektörün aklında onlarca soru olduğunu ifade eden turizm emekçileri, ADAPASS sisteminde ihlaller olup olmadığı, denetimleirn yapılıp yapılmadığı yaşanan skandal sonrası ADAPASS sisteminin güvenirliğinin sorgulanıp sorgulanmadığını sordu.ADAPASS Skandalını ve tutuklamaları KVKK yasası iç düzeni kapsamında incelendiğinde birçok soru işareti oluştuğuna dikkat çeken turizm emekçileri, yasanın 17. Madde’sine göre, bilgiye konu kişi kontrolöre yazılı onay vermeden, kişisel veri, doğrudan veya dolaylı olarak mal veya hizmetin pazarlanması amacıyla kimse tarafından kullanılamayacağının açıkça belirtildiğini ve ADAPASS’ta bu maddenin uygulanmadığı endişesi taşıdıklarını kaydetti.Sahte ADAPASS tutuklamalarınnın şüphelerini kuvvetlendirdiğine dikkat çeken Turizm Emekçileri Platformu, “Sizce bu tarz sahte evrak üretenlerin, aynı zamanda kişisel verileri dışarıya sızdırma ihtimali bulunmuyor mu?” diye sordu.Türkiye ve KKTC Polisimizin büyük mücadele verdiği, yasadışı bahis çetelerine karşı yürütülen operasyonlarda, ADAPASS sisteminden sızacak olası verilerin mücadeleye zarar verebileceğini savunan Turizm Emekçileri Platformu,KVKK yasası 12. Maddesine göre, “Kontrolör, verinin istemdışı veya yasadışı zarara uğraması, istemdışı kaybı, değiştirilmesi, yetkisiz kişilere iletilmesi veya erişim imkanı sağlanması ve her türlü diğer yasadışı işleme tabi tutulmasına karşı gizliliğinin ve korunmasının sağlanması için uygun kurumsal ve teknik önlemleri alması” gerektiği belirtilmesine rağmen sistemi üzerinden sahte evreklar düzenlenebilen ADAPASS ile ilgili aşağıdaki soruların yanıt aradığını belirtti:Aktarılan endişelere verilecek bir yanıt olmadığını üzülerek ve misafieleri açısından endişe edilerek izlediklerini belirten turizm emekçileri, “suistimaller ortada, tutuklamalar mevcut, ne inceleme ne denetleme ne de herhangi bir önlem alınmış değil” diyerek toplumun haklarını kimin savunacağı soruldu.Yasanın 14. Maddesi’ndeki Kişisel Verilere Erişim Hakkına göre, “Herkesin kendisine ait kişisel verinin işlenip işlenmediğini bilmeye hakkı vardır. Bu nedenle, kontrolör kendisine yazılı olarak yanıt vermelidir. Bilgiye konu kişi: Verilerinin nasıl işlendiğini, kimler tarafından kullanıldığını, kendileri verilerinin nasıl pazarlandığını bilme hakkında sahiptir” anımsatmasında bulunan Turizm Emekçileri Platformu, bu maddeyi göz önünde bulundurarak aşağıdaki soruları yönetti:ADAPASS sistemine kişisel verilerinin nasıl işlendiğini soran KKTC vatandaşı veya değil herhangi bir kişiye;“Kişisel verilerin bir takım yapıların eline geçme tehlikesi; en mahrem bilgilerimizin suistimal edilmesi, yasadışı işlerde kullanılabilecek olma ihtimali, ADAPASS sistemin en başından beri tamamen denetimsiz, tanrının selametine bırakılmış bir şekilde işlediğini gösteriyor” şeklinde endişelerini aktaran Turizm emekçileri Platformu KVKK yasası kapsamında sorumlu tüm bakanlıklarımızı ve siyasilerimizi göreve davet etti.