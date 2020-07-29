2 lise öğrencisi göktaşı keşfetti

Hindistan'da iki lise öğrencisi Dünya'ya yaklaşan bir göktaşı keşfetti. Uzmanlar söz konusu göktaşının Dünya'ya bir tehdit oluşturmadığını duyurdu

Hindistan'da yaşayan iki lise öğrencisi Dünya yakınlarında bir asteroit keşfetti. Amerikan havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), söz konusu nesneye HLV2514 ismini koydu.

Surat şehrinde yaşayan 10. sınıf öğrencisi Vaidehi Vekariya Sanjaybhai ve Radhika Lakhani öz konusu gök cismini SPACE India, Uluslararası Astronomi Araştırma İşbirliği (IASC) ve Teksas'taki Hardin Simmons Üniversitesi’nin işbirliğiyle düzenlenen program kapsamında keşfetti.

Firstpost'ta yer alan habere göre, şu anda Mars'ın yörüngesinde bulunan göktaşı önümüzdeki 1 milyon yıl içinde Dünya'yı teğet geçerek uzay boşluğundaki yolculuğuna devam edecek.

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.

Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.