Polisten yapılan açıklamaya göre, Bafra’da sakin Oluş Alacan (E-53), bu sabahın erken saatlerinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanında bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı. Alacan, olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede ise, darp veya cebir izine rastlanmadı.

- Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çamlıbel’de Bostan Kırar (E-59), dün gece yönetimindeki kamyonet araçla seyir halinde olduğu sırada aniden rahatsızlandı. Aracıyla durup yola indiği sırada yoldan geçen şahıslar tarafından fark edilen Kırar, ambulansla kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede ise, darp veya cebir izine rastlanmadı. Alacan ve Kırar’ın ölüm sebebinin otopsi sonucunda tespit edileceği bildirildi.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.